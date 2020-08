Mestermunka készül a fogathajtó fivérekről a tatabányai műhelyben

Mestermunka készül a sárberki műhelyben: kétszáz darab sorszámozott, magyar és angol nyelvű, gyönyörű alkotás. A két kiváló magyar fogathajtó és üzletember, Lázár Vilmos és Zoltán életét, pályáját, családját bemutató, A mi utunk című album tervezője az Almásfüzitőről indult Tihanyi Róbert.

Az apró műhely asztalán katonás rendben sorakoztak a művek. Tihanyi Róbert, a különlegesen kimunkált alkotás tervezője, tipográfusa csaknem két évig dolgozott az exkluzív kiadvány születésén. – A megrendelő míves munkát várt, amely évszázadokon át a családi könyvtár dísze lehet. A különféle könyvtervek közül a legegyedibbre esett a választás – meséli a mester. A barna bőrrel bevont könyvek hagyományos eljárással készültek. Külön állították elő a könyv testét és a tábláját. A 200 darab alkotás borítójához 80 négyzetméter marhabőrt használtak. Ezután vitték a táblákat az aranyozóhoz, aki a kiadvány címét jelenítette meg rajta.

– A nyomtatás után ívekben kaptam vissza az oldalakat. A könyv egyik különlegessége, hogy többféle papírból készültek a belső oldalai. Mindegyik míves kreatív papír, de van benne pausz és barnás képhordozó oldal is, amelyekre fotópapírra nyomtatott képek kerülnek – néhány alá pedig kézzel írott aláírások – mutatja Róbert a tollat. Egy polc alól a rontott oldalak is előkerülnek. Óriási figyelmet igényel a különleges albumok elkészítése. Az utólag beragasztott negyven fotó egy centimétert növelt a kiadvány gerincén. A tervezésnél ezzel is számolnia kellett. A végeredmény viszont magáért beszél: mintha kódexet tartana kezében az ember.

Az aranyozott sorszámú példányok egy részének már ismert a tulajdonosa is. Az első a Lázár testvérek édesanyjáé lesz. A 10-es a Buckingham palotába kerül: az előszót jegyző edinburgh-i herceghez. Két kettes sorszámú készült: az egyiket Vilmosnak, a másikat Zoltánnak adták át a hétvégén Domonyvölgyben. A fogathajtó világbajnok testvérpár életéről szóló kiadványból egy szerényebb kivitelű, nyomdai változat is készül. Tihanyi Róbert egy véletlen folytán lett könyvkötőmester.

Színtévesztő volt, ezért nem lehetett gépmester. Később a modern technikának köszönhetően korrigálták ezt, de közben megszerette, kitanulta a szakmát. Budapesten, a Fő utcai Mesternél – ahogy emlegeti – százéves gépekkel sajátította el a XIX. századi technológia titkait. Ma már az új eljárások mellett gyakorolja a régi kézműves munka folyamatait.

– A könyvkötő minden érzékszervével figyeli a munkadarabot – mondja. – A kenés után a papíron azonnal látszik, mikor jó a ragasztás. Lehet hallani, ha jól „kiütjük” a papírt, azaz úgy tesszük le, hogy közben ne legyen levegős, ne csúszkáljon szanaszét.

További „munkatársakra”, hatalmas nyomdagépekre hívja fel a figyelmet. Szeretné, ha nemsokára méltó helyre kerülne a vágógép, a lemezolló, a prés, hogy később a fiai is használhassák őket. Szükség lesz rá, hiszen a Lázár-albumra fél évszázados garanciát vállalt.