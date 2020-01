Lerakták Tatabánya új sportcsarnokának alapkövét

Jövő év végéig egy impozáns sportlétesítménnyel gazdagodhat a megyeszékhely. Egy hatezer néző befogadására alkalmas multifunkcionális csarnok épül, amelyben több sportág képviselői is otthonra találhatnak. Ennek, az Olimpikonok útja végére tervezett sportkomplexumnak az alapkövét tették le.

Most még csak egy erő- és munkagépekkel „telt ” hatalmas munkagödör fogadta a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok alapkövének letételére érkezőket. Ám az előzetes tervek szerint, ez a minden igénynek megfelelő létesítmény 2021 decemberében már sportolni vágyókat, versenyzőket és nézőket is fogadhat…

Az időkapszula elhelyezésén, illetve az alapkő letételén többek között részt vett dr. Szabó Tünde államtitkár, dr. Pafféri Zoltán, és dr. Bényi Krisztina helyettes államtitkárok, Bencsik János, országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Szücsné Posztovics Ilona polgármester, Marosi László, a Grundfos Tatabánya KC elnöke, illetve Balogh Zsolt, válogatott kézilabdázó is.

A kormány az Modern Városok Program keretében négy éve együttműködési megállapodást kötött a megyei jogú város önkormányzatával, amelyben egy új multifunkcionális sportlétesítmény felépítése is szerepelt. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére és a sportcsarnok megépítésére vonatkozó vállalkozói szerződés tavaly szeptemberben lépett hatályba. A beruházás pedig most meg is valósulhat, több mint 18,5 milliárd forintból. Az új csarnok a tatabányai Gyémánt Strand és Élményfürdő feletti területen épül.

