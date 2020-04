Gyászolja kollégáját a tatabányai kórház

A tatabányai Szent Borbála Kórházban felbukkant koronavírus-fertőzés kezdetekor a most elhunyt kolléga már nem dolgozott.

A tatabányai Szent Borbála Kórház megrendült egy ott dolgozó kolléga halálhíre miatt és osztoznak a család gyászában, tudtuk meg Balogh Mártától, az intézmény sajtóreferenséről. Dr. Lőke János megbízott főigazgató mindemellett megerősítette: Tatabányán nincs lélegeztetett beteg, kollégájuk a székesfehérvári kórházban hunyt el. Ő már huzamosabb ideje lélegeztetőgépen volt a vírusfertőzés kapcsán, és amikor a tatabányai kórházban felbukkant a járvány, már nem is dolgozott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nefrológiai (vese) és a gasztroenterológiai osztályon bukkant fel a vírus. Egy, házon belüli pozitív teszt után produkáltak többen tüneteket, ezért tesztelték a dolgozókat és a betegeket, a két részlegből pedig úgynevezett mátrix osztályt hoztak létre.

Mint megtudtuk, egy 65 év feletti, környékbeli magánorvos az első szóra ment segíteni a tatabányai kórházba, ahol felütötte a fejét a koronavírus-járvány a dolgozók és a betegek között. A pénteki adatok szerint 21 dolgozó tesztje lett pozitív, és a sajtóhírekkel ellentétben nem rajtuk kívül, hanem velük együtt vannak hatvanan (a negatív eredményekkel is) házi karanténban. A betegek ellátása a pénteki tájékoztatás szerint megoldott, ezt Müller Cecília országos tisztifőorvos is megerősítette az Operatív Törzs tájékoztatóján.

A tesztelés és annak eredményei a napi területi adatokban is megmutatkoztak. Több napnyi stagnálás után április 16-án 21-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, aztán a következő két napban 2-2-vel, április 19-n pedig plusz hét betegről számoltak be. A 32-es esetszám másnapra 43-ra nőtt, 21-én és 22-én 48 főn állt a lajstrom, 23-ra viszont 64-re ugrott a regisztrált fertőzöttek száma. Április 25-én pedig már 70 betegről tudunk szűkebb hazánkban, ahogy az az alábbi infografikán is látszik: