Megindultak a katonai járművek Tatáról – videón a Duna mentét is bejáró konvoj

December 2-án is több településen találkozhatnak katonai konvojjal az emberek, ahogy majd december 4-én is. Az MH 25. Klapka György Lövészdandár tart vezetési gyakorlatot.

A tatai dandár ezen a héten több vezetési gyakorlatot is szervez. A mai elejét olvasónk is elcsípte, és felvételt is küldött a konvojról, ahogy épp Dunaalmásnál halad tovább. A laktanya Facebook-oldalának beszámolója szerint reggel hat és 14 óra között Tatáról indulva a Dunaalmás – Süttő – Lábatlan – Héreg – Tarján – Agostyán – tatai laktanya útvonalat járják majd be a harcjárművek. December 4-én, pénteken is lesz egy hasonló, akkor 8-14 óra között a laktanya – Vértesszőlős – Baj – „C” gyakorlótér – „B” gyakorlótér – laktanya útvonalon.

A lövészdandár kéri, hogy a katonai járművek, konvojok közelében mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A konvoj mozgását a katonák forgalomszabályozással segítik.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy mindenki, mint a civil, úgy a katonai járművek közelében is minden esetben az aktuális útviszonyok, valamint az időjárási és látási körülmények figyelembe vételével közlekedjen. Hozzátették: a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

(Főoldali képünk illusztráció. Kép forrás: MH 25. Klapka György Lövészdandár)