Játszóteret kaptak a dorogi gyerekek

A dorogi Szent Borbála lakótelepen avatták fel a település legújabb játszóterét a gyerekek legnagyobb örömére.

Dorog A napokban felavatták és birtokukba vehették a gyermekek a város legújabb játszóterét, amely a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája mellett található Borbála lakótelepen kapott helyet. Dr. Tittmann János polgármester az avatáson elmondta, hogy az ősz folyamán U alakban növénysávot is telepítenek a játszótér köré, továbbá a városi fásítási program következő állomásaként az Otthon téri Zöld Liget Futókör mellett a Borbála lakótelep társasházaihoz tartozó közterületeken is ültetnek majd facsemetéket.

A közeli Jubileum téren található, a lakosok által csak „nagy játszótérnek” nevezett terület sokáig egyeduralkodónak számított, mígnem kialakították a város másik végén, a Gorkij utcában található „EU-s játszóteret”. Az önkormányzat döntése értelmében a kisgyermekes családok immár újabb parkban tölthetik el szabadidejüket.

Az új, ütésálló gumitégla-burkolattal rendelkező játszótér minden igényt kielégíthet: a hagyományos és fészekhinták mellett csúszdát, homokozót, mászókát is elhelyeztek a panelházak között, továbbá fedett pihenőpadokat is telepítettek. Az önkormányzat arra is ügyelt, hogy a gyermekek árnyékban legyenek, ezért napvitorlákat szereltek fel a játékokra.