A Győrig vonatozó Macinak nemcsak a szilvesztere volt kalandos, hanem az eddig élete. Megtudtuk, hogyan élt, mielőtt rendőrökkel spannolt volna.

Idézzük fel először a szikár, rendőrségi hírt, ami Maciból az ország egyik legismertebb kutyáját csinálta újév első napján: Győrben rendőrautóba ült az eb, aki, mint kiderült, előtte Szőlősről, mintegy 60 kilométerről vonatozott el a városig. A győri rendőrök a helyi rendőrkapitányságon adták át a szökött ebet gazdájának, dr. Keleti Zoltán állatorvosnak.

Maci története azonban még ennél is izgalmasabb és tanulságosabb. Ahogy Németh Erikától, a másik gazdájától megtudtuk, a tatabányai ipari parkban december elején vette észre a kóborló ebet, aki automatikusan be is szállt a kocsijába, amikor szólt neki. Már ebből is látszik, hogy bizony gyakorlott utazó és autókázó Maci. Miután Erika elkezdte keresni és meg is találta a gazdáját, kiderült: a hat-hét éves Maci bizony gyakorta elkódorog, mert nem tud eleget mozogni. Másik két kutyájukkal, Zeusszal és a collie-val is jól kijött, az udvar elég nagy náluk, ráadásul az asszony rendszeresen fut is kutyáival, így végül ők lettek a férjével a negyedik gazdái. Át is írták az adatait Erika nevére.

A kalauzzal is bandázott, építőmunkások mellé is elszegődött

Aztán eljött a szilveszter. Szőlősön az önkormányzati rendelet szerint hattól lehetett volna tűzijátékozni, ám voltak, akik már négykor nekiálltak durrogtatni. Erika épp ekkortájt akarta behívni a kutyákat a házba, hogy ne kint rémüldözzenek, de a pár perccel korábban még Zeusszal játszó Macinak már csak hűlt helyét találta. Mint később összerakták a képet, ekkor ugorhatott át a szabadulóművész a kétméteres kerítésen és így meglógott. A falut azonban nem ismerte még eléggé, így keveredhetett el egészen a vasútállomásig, ahol vonatra szállt. Itt a kalauzzal barátkozott össze, de ő csak Győrig tudott vigyázni-figyelni rá. A Facebookra mindenesetre feltette a fotóját.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Ahogy Erikától megtudtuk, mindenkivel barátságos a kutya, inkább csak ebtársait szokta cukkolni, de igazán nem kötődött még senkihez. Mondják: a kutya egygazdás, de Maci nem. Ő elszegődött építőmunkások mellé egy hónapra például, és rendszeresen elszökött, akár azért, mert egy hangos szótól megsértődött, vagy mert éppen mozgáshiánya volt. Most, okosan, szeretettel, türelemmel talán lenyugszik a szőlősi családnál, de ez hosszú idő.

Szeretettel, mozgással szoktatják magukhoz

Zeusz is mentett kutya Erikáéknál: ő Mésztelepen élt korábban, bántották is, így az első egy év azzal telt, hogy megszokja az új helyét. Macinál viszont még az út elején járnak. Ahogy az asszony mondja, van, aki szerint ilyenkor az a megoldás, hogy leadják az állatot egy menhelyen, de ők nem így tesznek. Inkább a rendszeres foglalkozásokkal, a csapatépítésnek is beillő tatai közös futásokkal, tanítással igyekeznek megmutatni az ebnek, hogy itt otthon lehet. Zeusznál például az volt a vízválasztó, amikor beengedték a házba. Addig naponta kidöntötte a kerítést. Akkor viszont megérezte, hogy nyugodt, zárt helye van.

Amire nehéz felkészülni

Szóba került az is, hogy milyen jó, hogy Maci chippelve volt. Anélkül, mondhatni keresztet vethettek volna arra, hogy az eb előkerüljön, hiszen nem lettek volna meg az adataik. És akkor a másik, szilveszterkor aktuális témáról még nem is beszéltünk: arról, hogy mit tehet egy gazda, hogy kutyája átvészelje az éjszakai durrogtatást. Az szinte költői kérdésnek hat, hogy miért kell már a megengedett idő előtt mindenféle pirotechnikákat, vagy az eleve és általánosan tiltott petárdákat durrogtatni, de voltak, akik a gazda felelősségét firtatták, hogy miért nem figyelt jobban Macira.

– Egy hónapja van nálunk Maci, vagyis még nem ismerjük igazán. Az például, hogy a kétméteres kerítést is átugorja, minket is meglepett – részletezte Erika, hozzátéve, hogy volt nekik kistestű kutyájuk is, akit ugyanúgy beengedtek a lakásba, de az még ott is úgy félt, hogy a legkisebb és legsötétebb helyre, a mosdóba bújt el remegve. Macit is be akarták engedni, ám arra nem számítottak, hogy már négykor elkezdődik a durrogtatás.

A történet szerencsére happy enddel zárult, és bár biztosak benne, hogy mennek majd még Maciért, bíznak benne, hogy a nagy csavargó legközelebb nem Debrecenbe kirándul például.

HIRDETÉS HIRDETÉS