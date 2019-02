Csütörtökön elkezdődött a fotózása a lányoknak, akik közül valaki a megye, sőt, talán a régió és az ország Tündérszépe is lehet. Nagyigmándi, esztergomi és tatabányai lányok álltak először a kameránk elé a Gyémánt Fürdőben kialakított stúdiónkban. Még nem késő jelentkezni, ha valaki részt szeretne venni a hárommilió forintos összdíjazású szépségversenyen.

Olyannyira a hajrájához ért a Tündérszépek jelentkezési időszaka, hogy már nemcsak az előválogatás tart javában a beküldött fotók alapján, hanem a portfóliókészítés is elkezdődött csütörtökön. Három különböző, de egyformán bájos lányt állt a vakuk kereszttüzében: a tatabányai Járóka Fanni, az esztergomi Katona Bianka, valamint a nagyigmándi Czunyi Réka. A jó hangulatú fotózáson a lányok nem csak azt mutatták meg, hogy milyen szépen mosolyognak: kedves, szerethető, bájos fiatalokat ismertünk meg, és ismerhetnek majd meg a Kemma.hu és a 24 Óra olvasói is hamarosan.

Rékát, mint megtudtuk, a nagymamája buzdította arra, hogy induljon a versenyen, Fanni pedig már rutinos szépségversenyzőnek számít, indult például a Miss Alpok Adrián, de Móron is hasonló megméretésen. Biankáról pedig külső szemlélő meg nem mondaná, milyen kemény is igazán: az esztergomi lány ugyanis a női rögbiválogatott tagja.

A jó hangulatú délelőttön a lányok egymással és a fényképésszel is könnyen megtalálták a közös hangot. Ehhez persze mind a környezet, mind a hozzáállás adott volt, a lányok profi módon pózoltak és mosolyogtak a kamerába, a kamera is imádta őket, és azt is láthattuk, hogy igen jó stílusérzékkel választották ki a különböző ruhákat a képekhez.

Elkezdődött! Mi már fotózzuk a Tündérszépeket ❤❤❤ #tunderszepekhttps://www.kemma.hu/tunderszepek/@Gyémánt Fürdő hivatalos oldala Közzétette: Kemma.hu – 2019. február 7., csütörtök

A szakmai zsűri ezekben a napokban dönt arról, hogy kiket hív be a hárommillió forintos összdíjazású verseny megyei fordulóját megelőző fotózásra, ezért azoknak, akik jelentkeztek már, érdemes is figyelni a mailfiókjukat, hiszen lehet, hogy ott lapul a meghívó a fotózára. Azt a lehetőséget pedig végképp vétek lenne kihagyni, hogy teljes portfólió-anyagot készítsen a versenyzőkről Dallos István fotóművész a Gyémánt Fürdőben.

Ha úgy érzed, hogy neked is ezek között a lányok között a helyed a Tündérszépek szépségversenyen, most még nem késő jelentkezni, hiszen, a február 10-i jelentkezési határidő után választja majd ki a szakmai zsűri azt a 30 lányt, aki bekerül a megyei fordulóba. De nem csak ezért érdemes jelentkezni: minden fordulóban értékes nyeremények illetik majd meg a legjobban szereplő hölgyeket.

További részletek a 24 Óra február 8-i számában.