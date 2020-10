Időutazó „katasztrófaturistákat” várnak Esztergomba

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Duna Múzeum „Távol is közel” című programjával várja a közönséget október 3-án, szombaton.

Az Esztergom, Kölcsey utcai intézményben délelőtt és délután, óvodai, iskolai csoportoknak, illetve családoknak is szólnak a kiállítások. A múzeum ezúttal egy árvízi túrát ajánl a közönségnek. A Duna Múzeum Beszédes Sándor fotográfus 1876 februárjában az Esztergomot sújtó dunai árvízről készített felvételei alapján kalauzolja el az egykori katasztrófa mai helyszíneire. A túra során a résztvevők bejárják azokat a pontokat a városban, melyekről a 19. században élt magyar fotós megörökítette a katasztrofális állapotokat.

Az intézmény a túrához egy játékot is illeszt, melyről így fogalmaz ajánlójában: „A Duna múzeum most ezeknek a pillanatoknak a visszaidézésére túrát hirdet a város lakosai számára, találják meg az 1876-ban készült fotók alapján a helyszíneket és készítsék el – lehetőleg ugyanabból a nézőpontból fotózva – a város mai képét. A különleges alkalomból a programban részt vevők lehetőséget kapnak arra, hogy a Szent Anna kerektemplom kupolájába is felmenjenek, így onnan készíthessenek fotókat. A játékosok közül sorsolással választjuk ki a szerencsést, aki értékes ajándékcsomagot kap, de senki sem fog üres kézzel távozni tőlünk.”

Ugyancsak a Duna Múzeum udvarán e napon gátőrképzést és bemutatót tartanak az érdeklődőknek, melynek során elsajátítható, hogy „mit kell tennünk, ha jön az árvíz és megtanulhatjuk a homokzsákok szakszerű megtöltésének fortélyait.”