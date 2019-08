Hagyományteremtő céllal rendeztek Jóember találkozót Bábolnán

Népszerű volt az első ízben megrendezett kulturális és szabadidős program, ahová nem csak helyi hanem környékbeli családok is kilátogattak.

Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendeztek az elmúlt hétvégén Ölbőpusztán Országos Jóember találkozót. Ruskó József főszervező, aki egyben a rendezvénynek helyszínt biztosító Leader park tulajdonosa is elmondta, hogy csaknem hat éve vásárolt meg területeket Ölbőpusztán, amelyeket azóta folyamatosan épített és szépített.

– Két hónappal ezelőtt jött az ötlet, hogy szervezzünk egy találkozót, amely a park nyitórendezvénye lenne egyben – mondta Ruskó József. Számos program színesítette a kétnapos találkozót, egyebek közt kutyabemutatóval, mesejátékkal és hőlégballonozással is készültek a szervezők, de fáklyás és lampionos felvonulás is szerepelt a programok között, valamint tengeri mentőkabin-bemutató is.

Népszerű volt az esemény, hiszen nemcsak helyi, hanem környékbeli családok is kilátogattak a kulturális és szabadidős rendezvényre.

Az egész napos jó hangulatról Dj Kuti gondoskodott, de fellépett a népszerű Soltész Rezső, valamint Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László operett énekesek is.