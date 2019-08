Elkészült az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút

Oroszlány – Tatabánya (Erőmű-tó) két kerékenEgy vadonatúj bringaút, amely csak arra vár, hogy hivatalosan is átadják. Promó jelleggel "berepültük". Elöljáróban annyit, hogy nagyon jól sikerült a nyomvonal kialakítása és maga az út is. Oroszlány – Kecskéd – Környe – Tatabánya Erőmű-tó szakasz készült el. Aztán továbbtekertünk Tata Városba , de az már egy másik poszt lesz. :-)A bringaútról bővebb információt az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút oldalon tudtok majd olvasni, de ide is belinkeljük.Üdv: TekergőkUpdate(2019.08.17): Kedves Olvasóink! Mint ahogy azt a posztban írtuk, még nem került átadásra az út, és ez fontos a használatba vételt illetően. Szerintünk már nincs messze, és ha megtörténik, semmi akadálya nem lesz a kényelmes gurulásnak. Addig pedig legyünk picit türelmesek. :-)Más: Ha bàrmi kérdésük, megjegyzésük van a kerékpár úttal kapcsolatban, azt kérjük az erre a célra létrehozott oldalon jelezzék, mert mi nem tudunk ezekre az észrevételekre válaszolni. Mi csak egyszerűen örülünk, ha ilyen, vagy ehhez hasonló fejlesztések történnek a környezetünkben.Üdv: Tekergők

Közzétette: Tekergők – 2019. augusztus 11., vasárnap