Elismerték a megye pszichiátriai osztályainak a prevenció terén elért eredményeit

A tavalyi évben Komárom-Esztergom megyében volt a legalacsonyabb a befejezett öngyilkosságok száma.

Szeptemberben tartották az öngyilkosság megelőzés napját, ennek kapcsán, a prevenció terén elért eredményekért Ixtab-díjban részesültek a megye pszichiátriai osztályai és gondozói.

A tavalyi évben Komárom-Esztergom megyében volt a legalacsonyabb a befejezett öngyilkosságok száma. Dr. Lőke János, a Szent Borbála Kórház főigazgatója, pszichiátere elmondta, hogy fontos a pszichiáterek munkája, valamint a háziorvosoké, akik bizonyos fenyegető jelek esetén hangulatjavító szereket írnak fel. Nem csupán nyugtatót, vagyis nem várják ki azt az időt, amíg a páciens a pszichiátriára kerül már komolyabb problémával.

Hozzátette, a kórház azok számára tud segítséget nyújtani, akik direkt módon lépnek a gyógyulásuk érdekében és önként, vagy a háziorvos által érkeznek.

– A pszichiátriával kapcsolatban manapság még mindig sok az ellenérzés és a félreértés. Ha az emberek azt hallják, kezelésre lenne szükségük, elutasítóan reagálnak, úgy gondolván, ők nem bolondok. A rendelőkben valóban foglalkoznak klasszikus értelemben vett elmebetegekkel, akiknek látomásai vannak, vagy úgy érzik, üldözik őket, azonban a betegek nagy része teljesen épelméjű, akik valamilyen ok miatt nagyon erősen szoronganak, valamint tartósan levert a hangulatuk, esetleg nem tudják örömüket lelni semmiben. Erőtlenek, a napi rutin munkájukat nehezen tudják elvégezni. Bűntudat és önvád gyötri amiatt, hogy a normál szerepeiket nem tudják megfelelően ellátni. Ezt nevezik depressziónak, ami manapság nagyon gyakori jelenség – tette hozzá Dr. Lőke János.

A pszichiáter kiemelte, minden öt emberből egy életében megtapasztal depressziós epizódot. Jó esetben ez enyhe és magától megoldódik, de akad olyan helyzet is, amikor egy kedvező élet mellett, különösebb életesemény nélkül alakul ki a depresszió. Akit érint, olykor maga is értetlenül áll a betegsége előtt, a környezete pedig azt sugallja, szedje össze magát akaraterővel, azonban ez nem ennek a kérdése. A depressziót azért fontos kiemelni a betegségek széles skálájából, mert ebben az állapotban merül fel leggyakrabban az öngyilkosságnak a gondolata, tervének készítése, esetleg kísérlet is, ami halállal végződhet.

Hangsúlyozta, nagyon reményteljes azonban azok gyógyítása, akik a család vagy a háziorvos ösztönzésével kerülnek be az ellátórendszerbe. Ők néhány hét vagy hónap alatt teljesen jól vannak, ezért fontos, hogy az emberek eljussanak a segítségadásig, hiszen jó eséllyel kezelhetőek és gyógyíthatóak.

Kiemelte azt is, a megyében 2017-ben 43, 2018-ban azonban már csak 28 befejezett öngyilkosság történt. Ez nagyfokú csökkenést jelent, a megelőzésben a megye pszichiátriai osztályainak és gondozóinak is szerepe volt.

– A szakemberek jelképes díjban részesültek. Fontos, hogy a figyelmet sikerüljön felkelteni a pszichiátriai zavarral küzdőkre. Talán ez az elismerés segít abban, hogy a pszichiátriai betegségekkel szenvedőkre és ellátásukra ráirányítsa a figyelmet – tette hozzá.