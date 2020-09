Cirkuszi előadással köszönték meg a segítséget Táton

Különböző látványos trükköket, mutatványokat láthattak azok, akik ellátogattak a Donnert Korona Vándorcirkusz táti előadására. A társulat az Emmi Kultúráért Felelős Államtitkárságának a Köszönjük, Magyarország! projektje keretében utazott el a településre, ahol Donnert Viktor cirkuszigazgató, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Turi Lajos polgármester köszöntötte az érdeklődőket.

A cirkusz csodája, egyedisége az emberi munkára, tevőlegességre épül. Ez vált ki bennünk katarzist – mondta Turi Lajos polgármester a Donnert Korona Cirkusz táti előadásán. A társulat a minap lépett fel a településen. Donnert Viktor cirkuszigazgató köszöntője után Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár mondta el a gondolatait.

A politikus rögtön meg is jegyezte, hogy örömmel látogatott el Tátra, ahol rendezett, gondozott környezet veszi körbe a lakosokat. Felidézte, hogy a járványügyi időszak következtében számtalan művész esett el a bevételeitől. Az előadók megsegítésére indult el a Köszönjük, Magyarország! program, melynek keretében támogatást nyújtottak azoknak, akik a pandémia alatt nem tudtak dolgozni.

– A polgári kormányzásnak célja, hogy ne segélyt, hanem lehetőséget osszunk. Az a pár százezer forint, sokszor milliós kiosztott forrásért cserébe azt kértük, hogy amikor elindul az élet, akkor egy-egy előadással köszönjük meg azoknak, akik a legtöbbet tették a pandémiás helyzetben, hogy túléljük az első hullámot – mondta Fekete Péter, majd hozzátette, hogy rendkívül hálás a művészeti élet szereplőinek, hiszen az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók után talán ők tettek a legtöbbet azért, hogy megőrizzük a lelki egyensúlyunkat.

A kultúráért felelős államtitkár megköszönte dr. Völner Pálnak, a térség országgyűlési képviselőjének a munkáját, hiszen odafigyel minden, a választókerületében található településre. Fekete Péter bejelentette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) támogatásával újul meg a táti templom orgonája, ami azt is bizonyítja, hogy jó kezekben van a város. A műsor elején a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának tagjai vonultak porondra, majd egy egészen kivételes zsonglőrmutatvány következett. Az artista nemcsak bábukkal, hanem labdákkal és karikákkal is trükköket mutatott be. A folytatásban is megannyi érdekes produkciót láthatott a közönség.