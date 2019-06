Berobbant az Instagramra ifjabb K. Frigyes, Esztergályos Patrik macskája

Egy nap alatt több mint 1700 követőt gyűjtött be a tatai ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző macskája, Frici, vagyis ifjabb K. Frigyes az instagramon.

Frici többször felbukkant már Esztergályos Patrik közösségimédia-oldalán és ahogy a macskák általában, úgy ő is egyből udvartartást gyűjtött maga köré az Exatlonból és a vívásból is ismert fiatal sportoló követőiből. Így adott is volt a következő lépés, ami most megtörtént: saját Instagram-oldalt indított Frici, illetve teljes nevén ifjabb K. Frigyes.

Első posztjaiból kiderült, hogy mentett cicaként kezdte karrierjét, és hogy nem szeret(ett) fürdeni. Az viszont biztos, hogy a gazdájára ő is nagyon büszke, ugyanis a Kemma insta-oldalán már lájkolta a Patrikos posztjainkat. Például ezt a Supermaneset.