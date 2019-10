Az igazi Dr. Szöszi barna és joghallgatóként dönti meg a tévhiteket

Galgóczi Vivien a modellkedés mellett felkészítő és zsűritag is volt a legutóbbi Miss Alpok Adria verseny döntőjén. Most megfontolandó tanácsokat adott Tündérszépeinknek.

Galgóczi Vivien nógrádi modell és versenyszervező legutóbb a Miss Alpok Adria Komárom-Esztergom megye Szépe versenyen ült a zsűri sorai közt. Avatott szemmel figyelte a döntős lányokat, hiszen ő maga is kétszeres szépségkirálynő. A modellkarrierjét Salgótarjánban kezdő, jelenleg Budapesten dolgozó modell a Kemma.hu olvasóinak mesélt a saját karrierjének kezdeteiről, a versenyző lányok felkészítésének kulisszatitkairól. Emellett megfontolandó tanácsokat adott a Tündérszépek új és leendő versenyzőinek is, hogy sikerrel vegyenek részt a tízmilliós összdíjazású versenyen.

Vivien nagyon öntudatosnak vallja magát, ezt jól tükrözi az is, ahogy elindult a modellkarrierhez vezető úton. 7-8 évesen folyton azt hallotta, hogy aki szép, az nem lehet okos. A fiatal lányt ez a mondat annyira zavarta, hogy eldöntötte: bebizonyítja az ellenkezőjét. Így elindult az első versenyen, melyről szép eredménnyel távozott. Azóta eltelt pár év, és Vivien ezt a sztereotípiát azóta is döntögeti, hiszen a modellkedés mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam és Jogtudományi Karára jár. A kamera mindkét oldalát ismeri: a modellkedés mellett koreográfusként is tevékenykedik szépségversenyeken.

– Mivel ismerem a modellszakma mindkét oldalát, így egy-egy verseny alkalmával a lányokkal is könnyebben szót értek – emeli ki Vivien.

Névjegy

Galgóczi Vivien modell és modell-koreográfus. Gyöngyösön született, majd Salgótarján közelében nőtt fel, onnan indult karrierje. A modellkedés mellett tanul, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakos hallgatója.

Kiemelkedő versenyeredményei:

2016. Miss Alpok Adria Nógrád Megye Szépe szépségkirálynője

2018. Miss&Mr Grand Sea Universe szépségkirálynője

A Miss Alpok Adria döntősei, ahogy a Tündérszépek versenyzői is, egy felkészítőtáborban tanulták meg a színpadi mozgás csínját-bínját. Vivien volt a lányok trénere a felkészülés során.

– A lányok nagyon ügyesek voltak a felkészülés alatt. Bár eléggé vegyes volt a csapat, hiszen körülbelül a fele még sosem volt ilyen szituációban, de a tapasztaltabb szépségek segítették, támogatták a kevésbé tapasztalt versenytársaikat. Igazi csapattá kovácsolódtak. – mondja mosolyogva. – Sokat számít, ki mennyire fogadja meg a koreográfus és a felkészítők instrukcióit. Pláne, ha valaki nem elég profi. Tegye magáévá az adott utasításokat, jó tanácsokat, az a színpadon is meg fog látszani, a zsűri egyből kiszúrja. – emeli ki a modell.

A modell emellett kiemeli: nem tanácsos régebbi szépségversenyek döntőiben keresni mintákat és azokat másolni. Minden szépségverseny más, ahol egyedi koreográfiák, mozdulatokat mutatnak a felkészítők.

Vivien szerint egyébként sem a szépség az egyetlen, amire a zsűri a verseny során figyel.

– A versenyző először is legyen magabiztos és talpraesett. Legyen válasza mindenre. Ha a színpadon túl művi, megjátssza magát, a szövege betanult hatást kelt, az nem pozitív. – hívja fel a figyelmet Vivien

A modellszakma avatott ismerője azt is elárulta, mi a jó portfólió-fotó titka.

– A versenyző először is érezze jól magát a fotózáson. Ha ez nincs meg, nagyon nehéz jó fotót készíteni róla. Próbáljon meg önmaga lenni. Más, ismert modellek beállásait, arckifejezését lemásolni nem szerencsés, mert művi hatást kelt. És nem is biztos, hogy jól áll. – mondta el a szépségkirálynő

Vivien egyébként arra biztatja a lányokat, hogy próbálkozzanak minél több versenyen elindulni, hiszen tapasztalatot csak így szerezhetnek. És annak a sztereotípiának se higgyenek, miszerint aki szép, az nem lehet okos.