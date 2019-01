Anna, a mocsai thai box bajnok: „a ringen kívül még nem kellett használnom tudásomat“

Mészáros Anna nemrégiben életében elsőként vehette át az IFMA muay thai Magyar Bajnoki címet. A harcossal egy kávé mellett beszélgettünk.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Mészáros Anna az Alexandros Muay Thai Gym versenyzője decemberben elsőként szerezte meg az IFMA muay thai Magyar Bajnoki címet.

Idén februárban lesz öt éve, hogy Anna megismerkedett a Thai Boxxal. Amikor az egyik egyetemre felvételizett, fizikai követelményeknek is meg kellett felelnie. A labdás sportokat nem szerette és nem érezte motiváltnak magát rá, de úgy gondolta, hogy a felkészüléshez választana egy sportolási formát.

Anna mindig is kedvelte a küzdősportokat és úgy döntött megismerkedik a Thai Boxxal, ami egy jó alap lenne ahhoz, hogy az egyetemi felvételije sikerüljön. A barátnőjének a bátyja űzte ezt a sportot, aki által megismerkedett a világbajnok Grónai Sándorral, későbbi edzőjével.

Úgy érzi a sport által türelmesebb lett és a box rettentő pozitív hatással van az életére. Ahogy elmondta, temperamentumos egyénisége miatt ebben a sportban könnyen megtalálta önmagát.

Anna szerint rengeteget számít, hogy fejben összeálljon a kép, hogy hogyan visszük véghez céljainkat és a hit, hogy képesek is leszünk elérni azokat. Ez a hit és a kitartás elkíséri Annát a mindennapjaiban a sporton kívül is.

A lány összesen hét versenyen vett részt eddig. Az első mérkőzése 2017 augusztusában volt Tatabányán. Elmesélte, hogy amikor először lejött a ringről remegő lábakkal, nem fogta fel mi is történt pontosan. Anna már ott is remekelt és megnyerte a versenyt. Elmondása szerint nehéz volt összpontosítania a mérkőzés alatt, az izgulás akkor még erősen hatott rá.

Szó esett a versenyekre való felkészülésről is. Az edzőjével mindig alaposan átbeszélik, milyen verseny lenne a legideálisabb Anna számára és célzottan készülnek is rá. Mint elmondta, a Magyar Bajnokság előtt a hét minden napján kitartóan edzett és készült, a futást és a jógát is bevetette a lehető legjobb teljesítmény érdekében.

Anna elmondta, hogy mindenképpen szeretné a címét megvédeni és nem zárkózik el a későbbiek folyamán külföldi megmérettetésektől sem. A bajnoki cím elnyerése után még motiváltabban küzd, és lelkesen tekint a jövőre nézve.

Az ő csoportjában a komáromi csapatnál nem akad nő, aki ilyen profin űzné a sportot, mint Anna, de szerencsére egyre népszerűbb lesz a nők körében is, a kezdő csoportban, mint elmondta, már több lány vesz részt az edzéseken. A lány így férfi ellenfelekkel készül fel a versenyeire.

Grónai Sándor, az edzője nagy hatással van rá, motiváció terén is, hiszen ebben a sportban egy legendának számít. Anna nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy tőle tanulhat és hogy vele készülhet fel a megmérettetéseire. Elmondása szerint példakép értékű Sándor munkája.

Szerencsére a bajnokot elkerüli a baj, így a ringen kívül még nem kellett használnia boxtudását, de ha lehet, nem is szeretné erre használni a sportot. Ő inkább edzésre invitálja azokat, akik szembe próbálnak vele szállni.