A táti mazsorettesek Spanyolországban is nagy sikernek örvendtek

Az idei Calellai rendezvény színvonalát a Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport, valamint a Mogyorósbányai Fúvószenekar fellépései is emelték.

A Táti Mazsorett és Formációs Tánc­csoport több hazai és nemzetközi felkérésnek tett már eleget az elmúlt évek során, idén pedig az Ibériai-félszigetre invitálták őket, ahova a mogyorósbányai zenészek kísérték el a csapatot. Az odafelé úton össze is ismerkedtek egymással az útitársak, melyet a velencei városnézés is elősegített. Calellába érve szinte azonnal egy felvonulás kellős közepén találták magukat és bemutatták, hogy milyen is az igazi magyar virtus.

– A gyakorlásra is nagy hangsúlyt fordítottunk ezért egyik alkalommal a hotelunk előtt az utcán zenéltünk. Bár szokatlan volt, a járókelők tetszését elnyerte – idézte fel a spontán koncertet Kríszeg Ákos, a zenekar elnökségi tagja. Egy templomkerti fellépésük alkalmával pedig dicsérő magyar szavak érték füleiket.

Hasonló kellemes élmények érték a mazsoretteket is, akik úgy vélték: a főtéren előadott Brahms: Magyar táncok sikerét nem tudják felülmúlni. Tévedtek, hiszen a tengerpart mellett felállított háromezer férőhelyes sátorban közös koncertet adtak a Mogyorósbányai Fúvószenekarral, a közönség fogadtatására pedig nem találtak szavakat.

A mazsorettek vadiúj koreográfiával készültek, de színpadra vittek show-táncokat is, a zenészek pedig változatos felhozatallal kedveskedtek. Az általuk eljátszott Sosztakovics keringőjére többen táncra is perdültek, a mazsorettek pedig Kánkánt táncolva fokozták tovább a hangulatot. Felemelő érzés volt számukra az is, amikor meglendült a magyar zászló a sátorban.

– Jó hírét vittük Tátnak, Mogyorósbányának és hazánknak. Köszönjük mindenkinek az anyagi, erkölcsi támogatást és a lelkesítést – mondta Eichardtné Filip Dóra művészeti vezető.