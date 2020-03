A MÁV adatbázisa segít visszajuttatni az elveszett tárgyakat gazdáikhoz

Másfélszeresére nőtt a vonatokon elhagyott tárgyak száma 2018-hoz képest: míg két éve 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak – közölte a MÁV.

A talált tárgyakat egy technikai újításnak köszönhetően tavaly november óta egy adatbázisban rögzítik okostelefonnal (erről bővebben keretes anyagunkban olvashatnak). Valamennyi hozzáféréssel rendelkező szolgálati helyen – például a pénztárosok és jegyvizsgálók is – azonnal nyilvántartásba tudják venni az elhagyott tárgyakat.

És akkor a konkrétumokról: az adatbázisban szerepelnek például táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok, ruhaneműk, műszaki cikkek (laptop, telefon), de a feledékeny utasok a járműveken hagytak különböző hangszereket (mint például gitár, ukulele, hegedű, nagybőgő), sporteszközöket (gördeszka, hokiütő, jógamatrac, roller, sőt még íjfelszerelést is), de jegygyűrűt, babakocsit (szerencsére gyermek nélkül), műlábat, szintező állványt is.

A szezonális holmikat is gyakran elhagyják szórakozott tulajdonosaik: a tavaly év végi ünnepi időszakban – a teljességi igénye nélkül – több adventi koszorú, műfenyő, egy rókaszőrme és egy Mikulásjelmez is bekerült az elveszített tárgyak közé, de találtak már javítás alatt álló érettségi dolgozatot, doktori disszertációt és szakdolgozatot is.

Ami megyénket illeti, a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága érdeklődésünkre közölte: megyei szinten nem, nagyobb városok nevei alapján azonban tudják szűrni a talált tárgyakat. A megyét érintően Tatabányán, Komáromban és Esztergomban összesen 436 elvesztett tárgyat regisztráltak 2019-ben, ezeknek alig kétharmada, mintegy 63 százaléka került vissza a gazdájához.

Tájékoztatásuk szerint Esztergom, mint jelentősebb vasútvonal végállomása, jóval több elvesztett tárgy gyűjtőhelye, itt 301 darabot adtak le, ezek közül 181 került vissza tulajdonosához. A komáromi vasútállomáson leadott 46 talált tárgyból 34, Tatabányán pedig 89-ből 61 jutott vissza gazdájához. A gyakori elveszett tárgyak között táskák, csomagok, személyes okmányok, ruhaneműk, mobiltelefonok és számítástechnikai eszközök szerepelnek.