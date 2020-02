A ház körül előforduló gombákról tartottak érdekes előadásokat Tatabányán

Környezeti nevelési konferenciát szervezett pénteken az MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete és az önkormányzat a városháza nagytermében. A huszonharmadik alkalommal megrendezett programon a megyei és a városi oktatási-nevelési intézmények képviselői mellett szakmai szervezetek és érdeklődők is részt vettek.

A gombák csodálatos világa címmel meghirdetett programot Szücsné Posztovics Ilona polgármester nyitotta meg. Kiemelte: ma már más növényként ismerjük a gombákat, mint ahogy iskolai tanulmányaink során tanultuk. A legújabb kutatások arról szólnak, hogy ezeken keresztül a fák akár kommunikálni is képesek.

A ház körül előforduló gombákról tartott előadást Liszt András gombaszakellenőr, növényorvos. Elhangzott: a gombák előfordulásának felsorolásából derült ki igazán, hogy életterünkben milyen sok helyen találkozhatunk velük akár láthatatlanul is. Az allergén, a toxintermelő, a fonalas, a penész, a növények gyökerében élő, a radioaktív izotópok megkötését segítő – mind a gombák jelzőjeként hangzott el.

A gombaszakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a forgalmas utak mellett gyűjtött kalapos élelmiszeralapanyag nem feltétlenül a legjobb választás, hiszen a káros anyagokat ezek a gombák is képesek megkötni. A Vértesben és a Gerecsében előforduló gombákról beszélt vetített előadás keretében Fél Attila gombaszakellenőr, majd a ház körül előforduló fajtákról Barnáné Susa Éva, a megyei kormányhivatal nép­egészségügyi főosztályának munkatársa.

Klímavédelem

Keveset beszélünk és tudunk a gombákról, amelyek jelenléte kapcsolódik a klímához, ezáltal a környezetvédelmi kérdéskörhöz is. A föld elsivatagosodása rájuk is veszélyt jelenthet, hisz létükhöz vízre van szükség. Tatabánya az átlagosnál nagyobb zöldfelülettel rendelkezik, karszthegység veszi körül, mindez megfelelő páratartalmat biztosít. A parkokban tavasztól őszig megtalálhatók a zuzmók (a gombák és a mohák együttélése) és a kalapos gombák is.