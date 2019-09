A bihari szépség szerint a tökéletesség a magabiztosságban rejlik

Ludman Fruzsina azt tanácsolja, merjünk kilépni a komfortzónánkból.

A 19 éves nádudvari Ludman Fruzsina nem habozott mikor napvilágot látott a hír, hogy idén is elindul az országos Tündérszépek szépségverseny azonnal leadta a jelentkezését. Fruzsina tavaly a Miss Balaton közönségdíját zsebelte be, emellett a Hajdúszoboszlón zajló Hajdúság Szépe korábbi királynője, sőt azóta is fotósorozatok rendszeres modellje is. A természetes szépség a Haon.hu-nak mesét arról, hogy miként vált az idők során magabiztossá és hogyan jelentkezett a Tündérszépek versenyére.

A jelenleg Budapesten élő egyetemista lányt szíve mindig a szülővárosához húzta, így nem volt kérdés, hogy Hajdú-Bihar megyei jelöltként nevez a versenyre. Kocsis Korinna oldalán fedezte fel, hogy indul ilyen verseny.

– Utánanéztem, mit takar a Tündérszépek megmérettetés, s nagyon megtetszett, hogy új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodhatok, illetve mivel mindegyik verseny más és más, tanulhatok új dolgokat is – lelkesedett Fruzsi, aki az űrlap kitöltésekor saját fotóival jelentkezett a megmérettetésre.

Senki sem tökéletes

Kereskedelem és marketing szakon tanul egy budapesti egyetemen, ami mellett közösségimédia-menedzserként dolgozik egy fővárosi cégnél. Fruzsi azt vallja, a szépség fogalma nem egyenlő a külső adottságokkal, sőt neki is vannak problémai saját testével.

– Az elején úgy gondoltam, hogy nem vagyok „odavaló”, viszont nagyon sok biztatást kaptam a számomra pozitív emberektől. Így azzal biztatnám a lányokat, akik hezitálnak, hogy ha egyszer megfordult a fejükben, hogy kipróbálják magukat, akkor ne gondolkodjanak tovább! Lehet, hogy nem érzik magukat tökéletesnek vagy kevés az önbizalmuk, mindenki külön egyéniség, s egy ilyen szépségverseny a magabiztosság növelésére is kiváló.

A felkészítőtábor előnyei

Fruzsina bevallotta, neki sincs kockás hasa, tökéletes alakja, viszont vette a bátorságot és jelentkezett, hiszen nem volt vesztenivalója. – A szépség egy szubjektív dolog, attól, hogy valaki nem ér el helyezést az nem jelent semmit, mert az adott zsűri véleménye is szubjektív, sőt a felkészítőtáborban mindenkit megtanítanak a színpadi mozgásra, segítenek a kommunikációban, mindenkiből a legjobb formáját hozzák ki.