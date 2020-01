A bakonysárkányi amatőr bábcsoport diákjai színvonalas előadásra készülnek

Amatőr bábcsoport alakult Bakonysárkányon. A Közösségi Színtér és Könyvtár 2018-ban csatlakozott a programhoz, melynek célja amatőr művészeti csoportok életre hívása, a helyi kulturális identitás erősítése, valamint a közösségi kohézió és aktivitás megerősítése. A foglalkozás minden héten csütörtökönként van a kultúrházban.

Csütörtökönként vidám gyerekekkel telik meg a kultúrház. A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola kilenc tanulója egy bábelőadásra gyakorol. Sarkadi Nagy László A Három pillangó című zenés bábjátékának próbáit Dékány Tibor vezetésével a tanév elején kezdték a diákok.

– Először megismerkedtünk a szerepekkel, jellemzést készítettünk róluk és feltártuk a különböző bábok tulajdonságait is. Majd eljutottunk a munka legszebb és egyben legnehezebb részéhez, a mese színpadra állításához – kezdte Dékány Tibor, a bábcsoport vezetője, aki hozzátette, a téli szünet után jelenetről jelenetre próbálják a bábok animálását, amelybe beletartozik a mozgatás és a helyes színpadi beszéd is. Ezek a mozdulatok adnak lelket a báboknak.

– Segítő céllal nálunk jártak mentoraink, Sarkadi Nagy László író, rendező, színház­igazgató és Végh Zsolt bábszínész, rendező. Mindketten megerősítettek abban, hogy jó úton haladunk, de azt is elmondták, még nagyon sok munka vár ránk, amíg elérjük az igazi sikert. A helyes bábmozgatás, beszéd, animálás növeli a színpadi magabiztosságot, segíti az önkifejezést és az összpontosítást is fejleszti. Ez egy színpadi társasjáték, ahol a gyerekek a játékosok – magyarázta a csoport vezetője, aki azt is elárulta, hogy a bemutató május 16-án, Tatabányán, a Vértes Agorájában lesz.

– Az előttünk álló hónapok még nagy feladatokat rejtenek. De pont ez az, ami motiválja az embert, hogy minden szerep megformálása megállja a helyét egy próba vagy egy elkészült előadás alkalmával.