Kutyát toboroznak majd az esztergom-kertvárosi polgárőrök

Az esztergom-kertvárosi egyesület év eleji nyitóülésén nagyívű terveket vázolt fel az egyesület elnöke, Nagy László. Új tagokról, alapos kiképzésről és egy négylábú polgárőrről is szó esett.

Év eleji nyitóértekezleten ismertette az Esztergom-Kertvárosi Polgárőr Egyesület tagjainak Nagy László, az egyesület tavaly kitüntetett elnöke a 2018-as év értékelését, valamint átbeszélték az idei év tervezetét.

A tavalyi év kiemelkedő eredménye volt, hogy az egyesület új építésű irodáját kapott, melyet december 21-én adtak át. Mivel az átadón nem lehetett jelen a teljes tagság ezért nekik az értekezleten mutatták azt meg. Ezen kívül számos kiemelkedő esetük is volt. Például eltűnését követően hét perccel később megtaláltak egy pszichiátriáról szökött ápoltat. De előfordult olyan is, hogy az egyik tagjuk a Mária Valéria hídról éppen leugrani készülő hölgyet mentett meg.

Jelentős változást hozott az egyesület életében, hogy tavaly év végén öt tag távozott az egyesületből, köztük az elnökhelyettes is, de szerencsére hat új taggal bővült a csapat, tehát a létszám lényegesen nem változott. Többek között egy régebben kilépett tag csatlakozott ismét a csapathoz, valamint egy ifjú polgárőrt is állományba vett az egyesület. Az elnök elmondta: az újak toborzásánál elsődleges szempont volt a jogosítvány megléte, hiszen az egyesületnek két szolgálati autója is van. Az értekezleten új elnökhelyettest is választottak a polgárőrök Dávid János személyében.

Kutyát is „toboroznak” a polgárőrök

Az idei év tervei közt szerepel egy saját, szabadtéri gyakorló és kiképzőtér kialakítása az irodaépület mellett. Ezen kívül egy kiképzett kutyát is szolgálatba állítanának, melyhez kennelt is biztosítana az egyesület. Az engedélyeztetési folyamatok után nyárra tervezik az új tag „toborzását”. A cél egy képzett rendőrkutya beszerzése. Amennyiben ez nem sikerül, úgy az egyesült maga képeztetne ki egy fiatal ebet szolgálati célokra.

Az új tagokat folyamatosan oktatják majd, őket az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) hivatalos anyagaiból képzik és vizsgáztatják. Az elméleti és gyakorlati képzések február 2-án kezdődnek. Az oktatásokat az esztergomi rendőrkapitányság, a GA Medic mentőszolgálat és a Vöröskereszt szakemberei tartják majd. Az oktatásokon az esztergomi polgárőrség tagjai is részt fognak venni.

A következő hónapokban az önkéntes polgárőrök speciális, kifejezetten nekik összeállított önvédelmi technikákat is elsajátítanak majd. Az elnök ehhez hozzátette: több támadás is érte szolgálatban levő polgárőröket az elmúlt időszakban, melyeken néhányszor meg is sérültek a tagok, ezért szükséges ilyen formában is gondoskodni a tagság biztonságáról.