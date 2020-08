Kidőlt fák és elárasztott pincék adnak munkát tűzoltóinknak a szombati vihar után

A megye lánglovagjai szakadatlanul dolgoznak, hogy megszüntessék a szombat délutáni vihar következtében keletkezett károkat.

Az Országos Meteorológia a szombati napra kezdetben elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére a heves zivatarok és a felhőszakadások veszélye miatt, majd a későbbiekben a riasztást is kiadták. A kora délutáni órákban meg is érkezett térségünkbe a vihar, amely nagy pusztítást végzett a megye több településén is.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több mint 20 bejelentés ékezett a megyei műveletirányítási központba a heves zivatarok okozta károk miatt. Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelem szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a vihar miatt szinte minden hivatásos tűzoltó a keletkezett károk eltakarításán dolgozik, hol szivattyúzással, hol az utakra dőlő faágak láncfűrészes feldarabolásával. Leginkább kidőlt fák, elárasztott pincék miatt kérik a tűzoltók segítségét szerte a megyében.

Tatabányán, a Verebély László utcában egy faág leszakadt, a megyeszékhely hivatásos tűzoltói emelőkaros gépjárművel érkeztek a helyszínre, motoros láncfűrésszel avatkoznak be. A Győri úton azért kérték a tűzoltók segítségét, mert mintegy fél méter magasan gyűlt össze az esővíz a lakóházak előtt. Az Építők útján több pince több pince is víz alá került, a tűzoltók kiérkezésekor volt, ahol 70 centiméter magasan állt a víz.

Vértesszőlősön egy garázst öntött el az esővíz, a kocsi önkéntes tűzoltókat riasztották. Egy dorogi pincében 40 centiméter magasan áll az esővíz, az esztergomi hivatásos tűzoltók avatkoznak be.

Tatán, a Táncsics Mihály utcában egy faág távközlési vezetékre szakadt, melyet a komáromi hivatásos lánglovagok távolítanak el. A Tanoda téren egy nagy méretű faág kerítésre dőlt, veszélyezteti a forgalmat, a tűzoltók motoros fűrésszel avatkoznak be.

Táton, a Gorkij fasorban egy körülbelül négy méteres fa úttestre dőlt, a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók szüntették meg a forgalmi akadályt.