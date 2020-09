Kihasználta, hogy a 16 éves lány nem tud védekezni, és alvó barátja mellett erőszakolta meg a lányt a tárkányi férfi.

A Komáromi Járásbíróság szeptember 21-én meghozott ítéletében 7 év fegyházbüntetésre ítélte és 8 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától azt a férfit, aki fia egyik lányismerősét erőszakolta meg. A szexuális erőszak bűntette miatt mindemellett véglegesen eltiltották minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, aminek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett. A vádlott letartóztatását a bíróság a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig elrendelte. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette.

A vádirat szerint a 16 éves lány és párja tavaly nyáron egy fiú érettségijét akarta megünnepelni. A megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől, dr. Horváth Sándortól megtudtuk, hogy a tárkányi apa is ott volt a bulin, ami a fia szervezett, és amin a fiataloknak még két barátja is részt vett. A Törvényszék tájékoztatása szerint az este folyamán a társaság tagjaival együtt a lány is nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ami miatt a barátja a földszinti szobába vitte őt, majd mind a ketten elaludtak.

Az apa az éjszaka folyamán bement a szobába és kihasználva azt, hogy az elfogyasztott alkohol miatt képtelen volt védekezni, közösült az ágyon fekvő lánnyal. A férfi tudta, hogy a lány még csak 16 éves.