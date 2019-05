Dunai hajótragédia: a komáromi vízirendőrök is részt vesznek a kutatásban

A május 30-i esti tragikus hajóbaleset után eddig hét túlélőt és hét áldozatot találtak meg, 21 embert eltűntként keresnek továbbra is. A Hableány nevű turistahajó a Viking Sigyn svájci szállodahajóval ütközött a Margit hídnál, majd mindössze hét másodperc alatt elsüllyedt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata a Kemma.hu-t arról tájékoztattam, hogy a keresésben a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság összes őrsének teljes személyi állománya részt vesz, ami azt jelenti, hogy a komáromi is.

Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke szerint a tragédia rávilágít arra, hogy a hajózással kapcsolatos szabályozásokat tovább kell szigorítani. A szakértő szerint a Dunán utazó hajók száma az elmúlt tíz-tizenöt évben megtízszereződött, ami már önmagában balesetveszélyes.

A felvetésre, hogy az éjszakai városnézés veszélyes, úgy reagált, hogy a lényeg nem az, hogy az esti sétahajózást be kellene tiltani, vagy nem, hanem arról van szó, hogy a Dunán utazó hajók száma az elmúlt tíz-tizenöt évben megtízszereződött és ma már körülbelül 160-180 szállodahajó közlekedik Budapest felé, ami már önmagában balesetveszélyes. A myshiptracking.com-on visszanézhetőek a hajók útvonalai, és az is, hogy mekkora forgalom volt a Dunán a tragédia idején.

A mentési munkálatokban a rendőrség mellett részt vettek a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, a Terrorelhárítási Központ, a Magyar Honvédség, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Polgárőrség, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai és önkéntes tűzoltók, derült ki a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön délelőtt Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese tartott. A rendőrség nyilvánosságra hozta a baleset pillanatait is, amikor a nagyobb hajó maga alá gyűrte a kis városnéző hajót.

Ahogy írtuk, a Dunai Vízirendészeti Kapitányság összes őrsének teljes állománya részt vesz a kutatásban, ami a szervezeti felépítésük alapján azt jelenti, hogy a komáromi mellett a nagymarosi, paksi, dunaújvárosi, mohácsi őrsök is.

A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében – szakértők bevonásával – vizsgálja. Kérik, hogy aki a balesetet látta, arról felvételt készített, vagy érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen.

A The Very Good utazási iroda, amelynek szervezésében körutazásra érkeztek térségünkbe a dél-koreai turisták, egyébként 1998 óta működik. A szöuli székhelyű társaság utazási ajánlataiban jellemzően az utolsó budapesti estén viszik el éjszakai hajózásra a turistákat Budapesten.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek táviratban fejezte ki részvétét Andrew Yeom Soo-jung bíborosnak, a Szöuli Főegyházmegye érsekének a szerda esti dunai hajóbaleset miatt.

– Kérem, fogadják őszinte részvétemet! Szentmisét ajánlok az áldozatok lelki üdvéért és imádkozom a sérültek gyógyulásáért, valamint a családokért, akiket ez a tragédia sújtott – fogalmazott Erdő Péter. Északi szomszédunk, Szlovákia köztársasági elnöke, Andrej Kiska is részvétét fejezte ki a Twitteren.

My heartfelt condolences to the families of the victims of the tragic accident on the Danube River in #Budapest

— Andrej Kiska (@Andrej_Kiska) 2019. május 30.