Börtönbüntetést kértek a férfire, aki járókelőre támadt a dorogi buszmegállóban

Vádat emeltek az ellen a pilisvörösvári férfi ellen, aki tavaly áprilisban minden ok nélkül rátámadt egy járókelőre egy dorogi buszmegállóban. Az agresszív férfi ütötte és rúgta is a sértettet, aki vérző sérüléseket szenvedett.

Garázdaság vétsége és könnyű testi sértés miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség egy pilisvörösvári férfival szemben, aki az egyik dorogi buszmegállóban megtámadott egy férfit. A vádiratban azt indítványozták, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság őt 10 hónap fogházra és két év közügyektől eltiltásra ítélje, valamint a felfüggesztett szabadságvesztések végrehajtását rendelje el.

A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a támadó tavaly április 19-én az egyik dorogi buszmegállóban várakozott. A sértett férfi elment a vádlott előtt, aki minden ok nélkül rátámadt. Fenyegetően felemelte a kezét, mire a megtámadott férfi a lábával egy rúgó mozdulatot tett, hogy távol tartsa magától az agresszort. Ám ő ezek után több alkalommal a másik felé ütött és egyszer a fején is eltalálta, miközben az folyamatosan hátrált. Ezt követően újra ütésre lendült a támadó keze, a földre rántotta a járókelőt, majd háromszor is megrúgta. Az agresszív férfit végül a közelben lévő emberek fékezték meg.

A sértettnek a szája felrepedt, bal könyökén és jobb térdén hámsérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül gyógyultak. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a pilisvörösvári férfi büntetett előéletű, a bíróság 2018-ban csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették. Tavaly a bíróság súlyos testi sértés bűntette miatt ítélte egy év börtönre, amelynek végrehajtását szintén két évre felfüggesztették.