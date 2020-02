Tömbáz tetejét bontotta meg a szélvihar Tatán (helyszíni videó)

Tatán, az Által-ér mellett hétfő reggelre megbontotta a szélvihar egy tömbház tetejét. A tűzoltókat riasztották, hogy eltávolítsák a lemezeket.

Jelenleg is elsőfokú riasztás van érvényben Komárom-Esztergom megye valamennyi járásában (és az ország nagy részén) a viharos erejű szél miatt, és bizony Tatán már hétfőre virradóra is megmutatta az erejét az időjárás. Tatán, a Május 1. úton ugyanis egy tömbház tetejét megbontotta a szél.

Az Által-ér mellett álló lakóépület tetőborítása több négyzetméteren megbontotta a szél, a tatabányai tűzoltók érkeztek meg először, a majd pedig a darus kocsi, amelynek segítségével magasba emelkedtek a lánglovagok, hogy minél előbb eltávolítsák a lemezeket, amelyeket felszakított a viharos erejű szél.

Ahogy arról élő videónkban is beszámoltunk, a tatabányai Gyémánt Fürdő az erős szél miatt nem nyitja ki sportuszodáját hétfőn, ahogy ezt korábban is megtette a viharos erejű szélben. Az óvatosság nem alaptalan, hiszen az időszakos borítást kikezdheti a szél, vagyis anyagi és személyi biztonsági okok is indokolják ezt a lépést.

Várjuk az ön beszámolóját is! Küldje el fotóját, videóját a szélviharról, az általa okozott károkról a [email protected] mailcímre!

Az Időkép széltérképe szerint Tatabányán egyébként a legerősebb széllökés 87 kilométer/órás volt hétfő hajnalban, jelenleg pedig megyénkben 40-60 kilométer közöttiek a legerősebb széllökések. Ezzel az autósoknak is számolniuk kell. Ahogy arról korábban írtunk, az erős, viharos szél szokatlan feladatok elé állíthatja az autóvezetőket, akár személy-, akár teherautóval, vagy busszal hajtanak. A meglepetésszerű széllökések hatását télen fokozza, hogy nehezebb észrevenni a szelet, például azért, mert nincs lombozat a fákon, kevésbé látszik rajtuk a szél. Mindemellett a szélárnyékkal is számolni kell, valamint azzal, hogy (főleg a nagyobb járművekbe) belekaphat a szél, és kibillentheti azokat.