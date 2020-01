Ónos eső miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést megyénkre

Komárom-Esztergom megye teljes területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki csütörtökre a meteorológiai szolgálat ónos eső veszélye miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország északi, észak-keleti megyéire ónos eső veszélye miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést. A meteorológiai szolgálat szerint csütörtökre virradó éjszaka második felétől egészen délutánig főként az ország észak-keleti, északi harmadán kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék valószínű. Az ónos eső, fagyott eső mellett az észak-keleti határvidéken hó is hullhat.

Az előrejelzések alapján csütörtökre Komárom-Esztergom megyére is érvényes az elsőfokú figyelmeztetés. Megyénk tekintetében gyenge mennyiségű ónos esőt jósolnak, amelynek mennyisége nem haladja meg a 0,1 millimétert. A fagyott eső kevés mennyisége ellenére is csúszósabbá és veszélyesebbé válhatnak az utak felületei. Ennek tükrében óvatosan közlekedjünk az utakon, tartsuk be a megfelelő követési távolságot és az előírt sebességet. Az extrém időjárási körülmények között a még nagyobb odafigyelés és a szabályok betartása akár életmentő is lehet.