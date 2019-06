Nem csoda, hogy úszott Tata: itt esett a legtöbb eső egy nap alatt

24 óra alatt Tata környékén 72 milliméter eső esett a meteorológiai szolgálat adatai szerint. A városban sok helyen okozott gondot a felhőszakadás.

Több mint százezren látták már Facebook-oldalunkon a Hulin Ármin által készített videót, amely a szombat délután úszó Május 1. utat mutatta meg, de bizony nem csak itt okozott fennakadásokat a felhőszakadás. A meteorológiai szolgálat csapadéktérképe szerint egyébként ez a térség kapta az országban a legtöbb esőt egy nap alatt, de a megye más pontjain is esett 45-50 milliméter.

Egyik olvasónk arról számolt be, hogy helyenként térdig ért a víz, míg egy másik arról, hogy az ő házukat is elöntötte az, és megköszönte a tűzoltók segítségét, amelyet nyújtottak nekik. A kocsi és tatabányai tűzoltók is dolgoztak Tatán: többek között a Lidl és a piac közötti területen is szükség volt rájuk. A Komáromi út-Új út kereszteződésében is megállt a víz, ezzel komoly fennakadásokat okozva.

A felhőszakadás miatt elmaradt a Pötörke Szentivánéji tűzugrása is, amelyet szombaton a Kálvária-dombon tartottak volna meg. A meteorológiai szolgálat csapadéktérképén látható, hogy mennyi eső esett egy nap alatt megyénkben és az országban.