Meseszép ködpaplan borította be a Dunakanyart

A Dunakanyar az év minden időszakában meg tudja mutatni csodálatos arcát, de ősszel, ködös időben igazán elkápráztatja az embert.

Ahogy egyre inkább haladunk az őszies időjárás irányába, egyre gyakoribb jelenség a köd. Ez az igazán veszélyes légköri jelenség sokszor gyönyörködtető látványt tud nyújtani. Főleg, ha a Dunakanyart kebelezi be. Ez történt a csütörtök hajnali, reggeli órákban is.

Csütörtökön az északi, északkeleti tájakon foltokban párás, ködös volt a reggel. A Dunakanyart is szereti a köd, ezért szépen be is borította azt a hajnali órákban. A Prédikálószékről nézve pedig az Időkép kamerája csodálatos felvételen örökítette meg, ahogy a tengerként hömpölygő ködréteg hatalmába keríti az egész Dunakanyart.