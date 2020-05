Hihetetlen videó: havazott a Bakonyban

Az Időkép webkamerái megörökítették, hogy a hazánkba törő sarkvidéki levegő fehér csapadékot is hozott magával, és a Bakony magasabb pontjain havazott.

Igazán szeszélyes az időjárás most térségünkben. A napokban még arról hoztunk csodálatos videót, az Időkép jóvoltából, miként hagyja maga mögött a természet a telet, és két hónap leforgása alatt vált át a zöldellő tavaszba. Ma azonban az Időkép egy újabb videója arról tanúskodik, ha kis időre is, de május közepén visszatért a tél. Nem is akárhogyan. Nem csak a hőmérő mutatott alacsonyabb értékeket, az Időkép webkamerája azt is megörökítette, hogy bizony havazott is.

Az éjjel érkezett, hosszan elnyúló hidegfront sarkvidéki levegőt szállított Európa, így hazánk fölé is, amely mínuszokkal és hóval is társult. Az eső mellett a Bakony magasabb pontjain bizony fehér csapadékot is fel lehetett fedezni a webkamerák felvételén. A Hajag-tetőn reggel készült felvételeken látható a ritka jelenség.

Bár jobban szemügyre kell venni a felvételt, de az Eplényben felszerelt kamerák gyorsított felvételei is arról tanúskodnak, hogy nálunk is esett a hó májusban.