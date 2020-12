Havazás és ónos eső béníthatja a közlekedést a Dunántúlon

Egy mediterrán ciklon szerda este havazást hozhat a térségünkbe, amely éjjel ónos esőre válthat át, jégpáncélt borítva az utakra csütörtök reggelre.

Nyugaton, északnyugaton kezdetben hó, majd éjjeltől a fél országban ónos eső eshet – számolt be az Időkép. A Dunántúl nyugati felén az esti órákban kisebb havazást hozhat a térségünkbe érkező mediterrán ciklon, az éjjel folyamán azonban egyre nagyobb területen ónos esőre, fagyott esőre lehet számítani. A Dunántúlon kívül északi hegységeinkben is előfordulhat ónos csapadék.

A csapadék halmazállapotát nagyban befolyásolja a magasban elhelyezkedő légtömeg hőmérséklete, illetve a fagyos és pozitív hőmérsékletű légtömegek határa. Ez határozza meg, hogy havazásra, vagy ónos esőre kell-e készülni. Ez a határ az Alpokalja környékén húzódik majd, így ott akár óráról órára is változhat a csapadék halmazállapota.

A legveszélyeztetettebb területek a Dunántúl nyugati tájain lesznek, ahol akár 5-10 milliméter eső is ónos eső formájában érkezhet. Másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Az érintett térségben az ónos eső az utakra vastag jégpáncélt von, mely a közlekedésben okozhat fennakadásokat. A növényzeten is jégburok képződhet, és akár nagyobb ágak is letörhetnek a jég súlya alatt.

A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtök hajnalban általában 0 és -6 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.