A tatabányai autósok nem szabadulnak a ködtől

Komárom-Esztergom megyére szerdára nem adott ki figyelmeztetést a meteorológia, de ködfoltokkal még kell számolni.

Az Útinform szerda hajnali tájékoztatása szerint országszerte borult, felhős, foltokban ködös az idő, Komárom-Esztergom megye keletiés nyugati harmadában a párás időben jó, 500 méter-1 kilométer közötti a látótávolság. A gyorsforgalmi utak burkolata túlnyomórészt a kiszórt sótól nedves, de az M1-es autópálya lébényi szakaszán száraz az útfelület. A fő- és a mellékutak is az alászórások hatására jellemzően sónedvesek, de több helyen vannak száraz útszakaszok is. Pápa környékén deresek a mellékutak.

A sűrű köd miatt rosszak, 100 méter alattiak a látási viszonyok Vasvár és Körmend környékén. Ködfoltok nehezítik a közlekedést Sárvár, Tatabánya, Bicske, Paks, Baja, Makó és Gyöngyös térségében. A nyugati határ mentén, Sopron és Szombathely körzetében, aztán Pápa, majd Fejér megye nagy részén, valamint Balassagyarmat közelében közepes, 100 és 300 méter közötti a látótávolság. Az ország többi részén jók a látási viszonyok, csak elszórtan jeleztek párásságot. Általában szélcsend van, a hőmérséklet -8 és -1 fok közötti.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán kezdetben főként a Dél-Dunántúlon lesznek derült tájak, másutt túlnyomóan borult, párás, ködös idő várható néhol ónos szitálással, hószállingózással. Napközben egyre nagyobb területen felszakadozik a rétegfelhőzet, és északkeleten helyenként hózápor is kialakulhat. Eleinte keleten a délnyugati, majd délutántól a Dunántúlon és a középső országrészben az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Az átvonuló hidegfront miatt több helyen 50-60 kilométer/órás széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka tovább szakadozik majd a rétegfelhőzet, változóan felhős idő várható, viszont számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 0 és -7 fok között valószínű.