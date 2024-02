Az angyalföldi Vasas stadion méretét tekintve kisebb, „mindössze” 5000 szurkoló képes egyszerre a lelátón helyet foglalni, viszont árában már közeledik a határainkhoz. A létesítmény összesen 9 milliárd forintot emésztett fel, amihez lehet elég lenne várni pár hónapot, hátha addig nem viszi el senki a főnyereményt és felduzzad addig az össznyeremény. Ez természetesen rizikós vállalás lenne, ezért egyelőre nem építünk új stadiont, inkább elverjük a pénzt játékosokra.

Szoboszlai Dominik hazacsábítása esélytelennek tűnik

Mielőtt nagy költekezésbe kezdünk, nézzük meg, hogy mennyi pénz állhat a rendelkezésünkre a nyeremény átvétele után. Egészen pontos 6,166 (hatmilliárd százhatvanhat millió) forint, ami átváltva 15,8 millió euró. Bizony, a futballpiaci árakkal tisztában lévő olvasóink egyből láthatják, Szoboszlai Dominikot nem tudjuk hazacsábítani. A magyar válogatott csapatkapitányának az értéke a mértékadó Transfermarkt szerint 75 millió euró. Szoboszlaihoz tehát ötször annyi pénz kellene, mint amennyit most elvihetünk a Szerencsejáték Zrt.-től. És akkor még nem is beszéltünk a fizetéséről, aláírási pénzről, menedzseri díjról.

Szoboszlai Dominikre nem futja az ötöslottó főnyereményéből

Fotó: Vince Mignott / Forrás: MTI

Jól látható tehát, hogy nem lenne elég csupán a valós árát kifizetni egy futballistának, számos különböző fizetnivalónk lenne még. De most ez minket nem érdekel, úgy kalkulálunk, hogy a lottónyeremény után találunk egy tehetős szponzort is magunk mellé, aki majd segít a focisták fizetésében, hogy közös erővel építsünk fel egy élvonalbeli együttest Komárom-Esztergom vármegyében. Nézzünk is szét a piacon, mint egy jó futballmenedzser-játékban, hogy kit, vagy kiket igazolhatunk le ennyi pénzből. Minden játékos esetében a korábban már említett Transfermarktot kerestük fel.

Ha Szoboszlai nem jöhet, próbáljunk meg más válogatott játékosokat. A szintén Angliában futballozó Kerkez Milosra sem futja a lottómilliárdokból, az ő értéke ugyanis 20 millió euró. Jó hír, hogy rajtuk kívül viszont már bármelyik válogatott játékosunkat leigazolhatjuk.

A 10 legdrágább magyar válogatott futballista

(a játékosok neve mögötti szám millió euróban értendő):

Szoboszlai Dominik - 75

Kerkez Milos - 20

Sallai Roland - 12,

Szalai Attila - 10,

Willi Orbán - 10

Gazdag Dániel - 8

Schäfer András - 4

Gulácsi Péter - 3,5

Dibusz Dénes - 2,5

Callum Styles - 2,5

Ősi, íratlan szabály a labdajátékokban, hogy a fiatal játékosok mellé kellenek a rutinosabb rókák is, akik tapasztalataikkal tudják egyengetni ifjabb csapattársaikat a karrierjükben. Dzsudzsák Balázs leigazolása 250 ezer euróba kerülne, ár-érték arányban tökéletes választás lehet az élvonalba iparkodó együttesünknek a kondícióját is figyelembe véve. Mellette gondoltunk egy merészet, és az aktív futballtól 2023-ban visszavonuló Szalai Ádámot visszacsábítanánk a pályára. Fontos szempont lehet nála, hogy átigazolási díjat nem kellene fizetni egy centet sem.

Átnyálaztuk a játékosok értékét, osztottunk, szoroztunk, és arra jutottunk, hogy az alábbi tizenegy játékost átigazolását fogjuk kezdeményezni abban a pillanatban, ahogy a Szerencsejáték Zrt.-től megérkezik a lottóötös főnyereményének a kiutalása.

A lottóötösből összevásárolt csapatunk kezdő tizenegye (a játékosok neve mögötti szám millió euróban értendő): Dibusz Dénes (2,5) - Nagy Zsolt (0,6), Lang Ádám (0,6), Balogh Botond (0,9), Botka Endre (0,8) - Loic Nego (1), Schafer András (4), Nagy Ádám (1), Dzsudzsák Balázs (0,25) - Csoboth Kevin (0,8), Ádám Martin (1) játékosedző: Szalai Ádám

A fenti csapatra összesen 12,45 millió eurót (nagyjából 4,85 milliárd forint) kell majd költenünk. Mivel nem akartuk, hogy egyből kifolyjon a kezeink közül a pénz, ezért bő egymilliárd forintot meghagyunk egyéb beruházásokra. Edzőre úgy döntöttünk, hogy nem költünk, ezért kézenfekvő megoldásnak tűnik a nagy könyörgések árán visszacsábított Szalai Ádámot játékosedzői minőségében a kispadra ültetni.

Most, hogy így a végére értünk a cikknek, nem is tűnik olyan bonyolultnak összerakni Komárom-Esztergom vármegyében egy élvonalba, majd az európai kupaporondra törő csapatot. Mindössze öt számot kell hibátlanul eltalálni. Majd meggyőzni a válogatott játékosainkat, hogy mennyire nagyszerű projekt készül a vármegyénkben a harmadosztályban. Pofonegyszerű, nemde?