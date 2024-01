A szombati mérkőzéseknek így 1-1-ről vághattak neki a felek. A telt ház előtt és remek hangulatban zajló összecsapásra Nagy Zoltán, a magyarok Davis-kupa kapitánya Fábián Marozsánt és Valkusz Mátét jelölte, míg a francia kapitány Arthur Rinderknech és a már 41 esztendős Nicolas Mahut mellett döntött.

A számok alapján nem a mi párosunk volt az esélyes, de a magyar fiúk remek játékkal 6:2-re megnyerték az első szettet. A másodikban feljavultak a franciák, ráadásul egy téves ítélet is őket segítette: a bíró a közönség és a magyar csapat tagjainak jogos felháborodása mellett úgy ítélte meg, hogy Valkusz Máté egyik pontot érő ütése előtt kettőt pattant a labda a magyar térfélen. Ez sem zökkentette ki azonban a magyar párost, amely a nézők hatalmas ovációja közepette rövidítésben a második szettet – és így a mérkőzést is – megnyerte.

2-1-re vezettünk ezzel, így a hátralévő két egyéniből már csak egyet kellett megnyernünk. Fucsovics Márton következett, akinek ellenfele az általa már kétszer legyőzött Adrian Mannarino volt. Éljátékosunk hamar lebrékelte ellenfelét, azonban a francia visszavette az adogatójátékát és rövidítésben megnyerte a szettet. Ez mentálisan összetörte első számú teniszezőnket, aki a második szettben már kevés ellenállást tanúsított. Következhetett tehát a mindent eldöntő összecsapás, amelyen a sérült (már Bonzi ellen is így játszó) Piros helyett Marozsán lépet pályára a csúcsformában játszó Humbert ellen. Fábián mindent megtett ugyan, de rutinosabb ellenfele jobb volt nála és két játszmában megnyerte a mérkőzést. A francia válogatott ezzel 3-2-re nyert, de fiatal és sérülések által is hátráltatott (és egyébként is esélytelenebb) válogatottunk így is minden dicséretet megérdemel.