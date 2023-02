Ehhez Humbert közelebb is került a második szett elején, hiszen rögtön 2-0-al nyitott, hiszen elvette Marozsán adogatását. A harmadik játékra összekapta magát a fiatal magyar, és hibátlan játékkal hozta is adogatását. 3-2-nél több lehetősége volt visszabrékelnie Fábiánnak, de végül Humbert hozni tudta az adogatását nagy nehézségek árán. Ez fordulópont lehetett volna, de ezt követő játékát be tudta fejezni a magyar játékos. Innentől viszont csak Humbert nyert játékot, így 6-3-ra a második szettet is behúzta.

Ezzel összesítésben hiába szerzett két bravúrgyőzelmet a magyar válogatott, végül 3-2-re a franciák nyertek. A helyi közönség ettől függetlenül hangosan éltette a magyar válogatottat a remek és lelkes játékot követően.