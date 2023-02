Röplabda NB I. Liga, középszakasz, 1-4. helyért, 2. forduló

Szeged – Dág KSE 1:3 (-31, -23, 21, -21)

Szeged, József A. iskola, 100 néző, vezette: Takács Á., Szabó P.

DKSE: Szabó B., Kun, Flachner K., Oláh B., Krupánszki, Flachner B. Csere: Farkas R. (liberó). Edző: Zirigh Balázs.

A mérkőzés alakulása, 1.játszma: 10-14, 23-24, 26-25, 29-29, 31-32. 2.játszam: 6-7, 12-10, 19-20, 23-24. 3.játszma: 6-6, 10-10, 16-17, 21-20, 24-21. 4.játszma: 6-5, 10-9, 14-13, 17-21, 21-24.

A középszakasz kezdete előtt, a második helyen bejutott dágiak edzője egyebek mellett arról is beszélt, hogy hiába van az élen álló szegedieknek hat pont előnyük, ő képesnek tartja csapatát, hogy ezt ledolgozzák a döntőig. Erre, a szegediek elvesztették az első hazai meccsüket, azaz már is faraghatott volna a hátrányból a Dág. Ám e helyett, ők is vesztettek hazai pályán… Ilyen előjelekkel, mondhatni két csalódott gárda rangadójával, folytatódott a pontvadászat.

Idegesen is kezdett mindkét csapat. A vendégek nyitásfogadásban kerekedtek a Tisza-partiak fölébe, de amikor be lehetett volna biztosítani a szett-győzelmet, mindig belehibázott a megyebeli alakulat. Ennek dacára, négy játszmalabdát is kivédekezve, behúzta az első szettet. Ez önbizalmat adott a Zirigh-legénységnek, mert a folytatásban már egyaránt jól védekezett és támadott. Így azután egy közönségszórakoztató csatában nyerte meg a második „felvonást”. A harmadik mentre szerkezetet váltottak a házigazdák, és a hajrában jobban is koncentráltak, ezért szépítettek. A negyedik etap bizonyította, két nagyjából azonos képességű társaság csapott össze a pontokért. A végén, az ismét koncentráltabb dágiak vihették haza a három pontot. Ezzel a bravúros győzelemmel nagyot lépett előre a Dág a Szeged „üldözésének útján”.

Zirigh Balázs: - Fontos ez a győzelem, akkor is, ha a középszakasz még nem az igazi célállomásunk.