A válogatott kedden kiharcolhatta volna azt, amire 37 éve nem volt példa: egyenes ágon kijutni egy világversenyre. Végül egy félidőt a litvánoknak adtunk, így végül az egy pontnak örülhettünk csak.

Persze még nincs minden veszve, hiszen november 16-án Bulgáriában a sereghajtók ellen lépnek pályára. A házigazdák valószínűleg nem is lesznek túl motiváltak, az ugyanis eldőlt, hogy ők már biztos nem jutnak be az Európa-bajnokságra. Emellett, szintén novemberben, de három nappal később Montenegróval is meccselünk még egyet, a Puskás Arénában.