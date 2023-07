Annak idején még a Lombard Tatabánya csapatában rúgta a bőrt egy bizonyos Szoboszlai Zsolt, aki Petres Tamás ékpárjaként sok kellemetlen pillanatot okozott az aktuális ellenfél védelmének. P. Nagy László volt annak a csapatnak az edzője. Adódik a kérdés, hogy mit örökölt a maholnap világsztárrá váló Dominik az édesapja futballtudásából?

− Nehéz összehasonlítani, mert alkatra is más típusú Zsolt. Ő egy tipikus erőcsatár volt, remek rúgótechnikával és kiemelkedő fejjátékkal. Dominik viszont gyors, jól cselez, remekül lát a pályán és kiváló szervező. Amit biztosan az apjától örökölt, az az átlagon felüli rúgótechnikája − mondta P. Nagy László, aki szerint már az utánpótlásban lehetett látni, hogy Szoboszlai Dominik akár erre a szintre is eljuthat, ám nem csak a tehetség számít.

− Az édesapjától örökölte a nagy munkabírást és szorgalmat is. Ha valaki mindent a futballnak rendel alá, csak akkor tud elérni erre a szintre. Utánpótlással foglalkozom nagyon hosszú ideje, így láttam már nagyon nagy tehetségeket elkallódni, mert nagy a csábítás ebben a korban a rossz dolgok felé. Szoboszlai Dominik abban is különleges, hogy végtelen munkabírása van. Nyilván ez részben az apja hatása is, aki külön foglalkozott vele attól a pillanattól kezdve, amióta először a labdába rúgott − foglamazott mindenki Pöcije, aki bízik benne, hogy a magyar játékos ezen a szinten is megállja a helyét és valóra válik a nagy álma: magasba emelheti a Bajnokok Ligája trófeáját is egy szép napon.