Különdíjat vehetett át a klubot 25 éve irányító ifj. Galambos Tamás elnök

A rendezvény keretében átadták az SZPK-ért díjakat is. Ezt az elismerést még 2018-ban alapították. Az idén az elnökség Pfneiszli Gyulának és Váradi Györgynek ítélte oda, mindketten évtizedek óta segítik csapataikat. Különdíjat vehetett át ifj. Galambos Tamás is, aki immáron 25 éve tölti be az elnöki tisztséget, és jelentős szerepe van abban, hogy a sportág fellegvára Komárom lett és az egyesület stabilitása is neki köszönhető. Mindezeken túl száz bajnoki mérkőzésen is pályára lépett a Palánkdöngetők színeiben.

Itt adták át László Péternek is az SZPK-ért díjat, amit korábban nem tudott átvenni.

A hagyományoknak megfelelően most is elismeréseket vehettek át csapataik legeredményesebb játékosai. A díjazottak: U9-es koroszály, lány: Bencsik Eliza. Fiú: Kovács Benedek. U11, lány: Szegedi Hanna. Fiú: Hajas Máté. U13, lány: Szlukovinyi Luca. Fiú: Lanszki János. U14, lány: Rezneki Panka. Fiú: Gjika Dániel Botond. U15, lány: Pénzes Laura. U19, fiú: Dikácz Juvenál. Felnőtt, női: Lelovics Nóra. Férfi: Pfneiszli Péter. B csapat: Pénzes Levente.