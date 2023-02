Kilencvenhat csapat vett részt az idei floorball kispályás Diákolimpia hétvégi országos döntőjében, melynek házigazdája Komárom volt. A Duna-parti város most is olyan feltételeket teremtett, hogy a vendéglátásra senkinek sem lehetett egy rossz szava sem, az önkormányzat jóvoltából pedig minden játékos és felkészítő ajándékokat is átvehetett.

Csapataink mindhárom napon kitettek magukért: az első napon a komáromi Jókai Mór Gimnázium V. és VI. korcsoportos lánycsapatának tagjai aranyérmet szereztek, mellettük a szintén komáromi Kultsár István Technikum és Szakgimnázium legényei ezüst-, míg az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola fiai bronzérmet érdemeltek ki.

Szombaton a II. korcsoportos fiúknál a szőnyi Bozsik József Általános Iskola diákjai végeztek a második helyen, míg a IV. korcsoportos fiúk és a lányok mezőnyében is a komáromi Jókai Mór Gimnázium diákjainak kellett fejet hajtaniuk a döntőben ellenfeleik előtt. De erre mondták sokan: az ezüst is szépen csillog!

A zárónapon aztán újra aranyérmeknek is örülhetettek a diákok, felkészítőik, illetve a szülők. A Bozsik-iskola I. korcsoportos lányai, valamint a III. korcsoportos fiai előzték meg összes vetélytársukat.

A Bozsik-iskola teljesítményével elnyerte a kispályás floorball diákolimpia legeredményesebb általános iskolája címet, csakúgy, mint a középiskolásoknál a Jókai-gimnázium.

A rendezvényre ellátogatott Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, kétszeres világbajnok öttusázó, a 2000-es sydney-i olimpia ezüstérmese is, de ott volt többek között Tompa Andor, a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke, Kiss László, a Magyar Floorball Szakszövetség elnöke, illetve dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgármester.

Végeredmény:

I. korcsoport, fiú: 1. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc), 2. Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola (Szombathely), 3. Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Általános Iskolája (Újszilvás), ... 5. Szőnyi Bozsik József Általános Iskola (Komárom). Különdíjak: Harmati Gellért (Szent Imre), Rácz Maximillián (Zrínyi), Juhász Bulcsú (Újszilvás), Péter Barna (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, Budapest). Lány: 1. Bozsik-iskola, 2. Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola (Balatonszemes), 3. Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Kecskemét). Különdíjak: Pénzes Lorina (Bozsik), Szabó Anna (Reich), Szőke Karolina (II. Rákóczi), Fehér Jázmin (Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc).

II. korcsoport, fiú: 1. Vörösmarty, 2. Bozsik-iskola, 3. Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola (Dunaújváros). Különdíjak: Láda Zaránd (Vörösmarty), Bocska Dániel (Bozsik), Orosz Máté (Vasvári), Farkas Dániel (Szent Imre). Lány: 1. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (Kazincbarcika), 2. Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Mélykút), 3. Mihályi Általános Iskola (Mihályi), ... 5. Bozsik-iskola. Különdíjak: Demeter Lotti (Pollack), Anka Dorka (Szent Tamás), Böcskör Sára (Mihályi), Kovács Ágnes (Vörösmarty).

III. korcsoport, fiú: 1. Bozsik-iskola, 2. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda (Miskolc), 3. Vajda. Különdíjak: Gutai András Pál (Bozsik), Pipoly Csongor (Fényi), Nguyen Van Márton (Vajda), Anka Noel (Szent Tamás). Lány: 1. Pollack-iskola, 2. Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szigetszentmiklós), 3. Paksi Deák Ferenc Általános Iskola (Paks), ... 5. Bozsik-iskola. Különdíjak: Mikulecs Viktória (Pollack), Csepregi Lilla (Ádám), Hingl Réka (Deák), Babicz Boróka (Budapest XIII. kerületi Eötvös József Általános Iskola, Budapest).

IV. korcsoport, fiú: 1. Vajda Péter-iskola, 2. Komáromi Jókai Mór Gimnázium (Komárom), 3. Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium (Székesfehérvár). Különdíjak: Nguyen-Van Bence (Vajda), Gjika Dániel (Jókai), Lics Gergő (Vasvári), Szabó Balázs (Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény). Lány: 1. Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Eger), 2. Jókai-gimnázium, 3. Németh László Gimnázium (Budapest). Különdíjak: Zamorán Anna (Hunyadi), Rezneki Panka (Jókai), Kovács Emma (Németh), Csernák Zoé (Vörösmarty, Miskolc).

V. korcsoport, fiú: 1. Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium (Dunaújváros), 2. Diósgyőri Gimnázium (Miskolc), 3. Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola (Esztergom), 4. Jókai-gimnázium. Különdíjak: Leitgieb Dominik (Rudas), Veres Fucsku Bence (Diósgyőri Gimnázium), Németh Levente (Árpád-házi), Gjika Dániel (Jókai). Lány: 1. Jókai-gimnázium, 2. Hunyadi-iskola, 3. Budapest II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest), ... 7. Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium (Komárom). Különdíjak: Gugg Noémi (Jókai), Gombás Csenge (Hunyadi), Mók Dorottya (II. Rákóczi), Gálosi Karina Anna (Energetikai Technikum és Kollégium, Paks).