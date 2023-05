Kollár László, a Magyarok a világ nyolcezresein expedíciósorozat ötletgazdája szerint két, pláne három nap a halálzónában már túlélhetetlen. Az időfaktor pedig itt élet-halál kérdés. Hiszen hiába sietnek fel a serpák, az is idő. Ő maga úgy vélekedett, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy Szilárd még életben legyen, lesz, mire odaérnek. Arra, hogy mire kaptak megbízást, ő maga nem tudta megmondani, az is elképzelhető, hogy a test lehozatalára is megkérték őket.

Legindi Tímea, Szilárd felesége egyébként az expedíció kommunikációját is intézi. Most arról is beszélt, kicsit betekintést engedve az érzéseibe, hogy sportolóként mindig támogatta a párját, hiszen attól az az ember, akibe beleszeretett, amit csinál, soha nem akarta kalitkába zárni. Most viszont elérkezett az a pont, hogy ha úgy alakul, és újra menni akarna, akkor már nem tudná támogatni ezekben.