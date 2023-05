Innen, és most nem csak hazánkra vagy a vármegyénkre gondolok, elképzelni is nehéz, milyen lehet ott fent a világ. Látunk meseszép fotókat kéklő égről és fehérlő hegycsúcsokról, halljuk a beszámolókból, hogy mennyire megviseli az emberi szervezetet a magaslati, oxigénben jóval szegényebb levegő.

De azt, hogy mit jelent sötétben mászni, milyen vékony peremeken is át kell küzdeniük magukat a mászóknak, köztük Suhajda Szilárdnak is, kevés fogalmunk lehet. Éppen ezért gyűjtöttünk most össze néhány ilyen videót, amely megmutatja, milyenek is a viszonyok a Mount Everesten, vagy hogy miért mondják például szakértők azt, hogy a csúcs közelében vannak olyan pontok, ahol a többi mászónak kellett volna találkoznia a volt esztergomi főiskolással.

A négyes táborból a csúcsig

Szilárd már sötétben érhetett a csúcs közelébe. Lássuk, milyenek is a viszonyok sötétben és világosban:

A Hillary-lépcső

A Hillary-lépcső a csúcs közelében, ahol lényegében egy ember fér el egyszerre a nyomvonalon:

Tumultus a Himalája csúcsánál és onnan lefele. Akár be is ragadhatnak itt a mászók a tömegben: