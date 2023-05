Adri Brownlee arról írt az Instagramon, hogy Gelje serpa idei szezonja lényegében egyik mentéstől a másikig tart. A serpa a minap mentett meg 8300 méterről egy másik mászót, úgy, hogy a mászóval a csúcstámadást adták fel, hogy levigyék a bajba került embert a hegyről. Az AGA Adventures-t ketten alapították egyébként. Az angol Adriana a legfiatalabb nő, aki megmászta a K2-t és öt nyolcezer feletti csúcsot. A nepáli Gelje jóformán a Himalája lábánál született, az hegy melletti tartomáynban.

Ő a legfiatalabb, aki télen megmászta a K2-t (ugye a Himalájában nem a tél a mászás fő időszaka a kemény időjárás miatt), több téli expedíciót vezetett már nyolcezres csúcsokra, és összességében több mint huszonötször hódította meg azokat. Első mászása kvázi véletlen volt: meleg teát és kekszet akart vinni egy mászókak, és felkeveredett a 6476 méter magas Mera csúcsra. Mikel serpa a Seven Summit Treks ügynökségnek dolgozik, kilencszer teljesített már nyolcezres csúcsot.

Az explorersweb.com beszámolója szerint Geljét Mikel serpa és egy harmadik hegyi vezető segíti még az akcióban, a helikopterpilóta Simone Moro vitte fel őket, amíg tudta, 6400 méterig. Moro tapasztalt mászó is egyébként, négyszer az Everestet is meghódította. Pilótaként 2015-ben világrekordot állított fel: egy ES 101 Raven turbótengelyes géppel 6705 méterig repült. A serpák természetesen pótlólagos oxigént is vittek magukkal, Moro pedig amennyire csak tudott, még megpróbálta a magasból felderíteni a hegyet.

Alapesetben a Hillary-lépcső még a kettes táborból is több napnyi mászással érhető el, de a serpák, különösen ezek a világklasszisok nem átlagos emberek. A szervezetük is jobban bírja a ritka, fenti levegőt. Ahogy egyszer meg is jegyezte Gelje, a klienseik, vagyis az őket felbérelő mászók biztonsága miatt mennek fel ők is oxigénpalackkal a hegyre.

Érdemes megnézni, milyen jól érzik magukat az alaptáborban, 5334 méter magasan. Gelje táncol a zenészek mellett.

Van azonban, amire neki is figyelnie kell. Az Imagine Nepal ügynökség vezetője, Mingma Gyalje Sherpa arról beszélt, hogy ő maga ilyen hideggel még nem találkozott a Himalájában, mint a mostani szezonban. Ő maga is vezetett fel mászókat, és arról is beszámolt, hogy a Szilárdot végül kiszúró mászóknál tényleg volt probléma, ahogy arra Klein Dávid is utalt. Mint mondta, három derpája pénteken is azon küzdött, hogy a négyes tábor közeléből, egy másik bázisról levigyen egy hóvakságban szenvedő klienst.

Pintér László szakújságíró, Szilárd kommunikációs stábjának vezetője egyébként bejelentette, hogy az akció lezárultáig nem adnak ki újabb hírt, így hivatalosan nem lehet tudni, hol vannak most a serpák. Adriana Brownlee egy kommentelőnek azt válaszolta magyar idő szerint 11 óra körül, hogy még nincs információja róluk. Ez persze azért is lehet, mert tiszteletben tartják Suhajda családjának kérését, hogy nem kommunikálnak kifele.