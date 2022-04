Azt túlzás lenne állítani, hogy jó formában várták a csapatok a mérkőzést, hiszen a házigazda Dorog három-, a Diósgyőr pedig ötgólos vereséget szenvedett vasárnap, ráadásul előbbi az előző három bajnokiját egyaránt elbukta, míg utóbbi az utolsó négy meccsén mindössze három pontot szerzett.

Az első negyedórában a második helyen álló és az élvonalba jutásért küzdő vendégcsapat játszott mezőnyfölényben, majd a házigazda is magára talált és szép támadásokat vezetve okozott kellemetlen pillanatokat a DVTK-nak. A dorogi fellángolás után újra Kondás Elemér csapata vette át a kezdeményezést, miközben helyzet akadt mindkét oldalon. Ha nem is volt kimagasló a színvonal, de az iramra nem lehetett panasz, emellett a szép számmal jelenlévő szurkolók is jó hangulatot teremtettek a stadionban.

A második félidőben a Diósgyőr azonnal nekirontott ellenfelének, komoly fölénybe került a vendégcsapat. Bár úgy tűnt, hogy csak idő kérdése, mikor szereznek gólt a miskolciak, a szervezetten védekező Dorog minden próbálkozásukat hatástalanította. A Diósgyőr egyértelműen a győztes gólra hajtott, míg a teljesen beszoruló, már szinte a félpályán is átjutni képtelen Dorog pedig foggal-körömmel őrizte a döntetlent. Sokáig sikerrel, a vendégek ugyanis a hatalmas mezőnyfölényük ellenére nem tudtak komoly helyzetet kidolgozni. Már-már úgy tűnt, hogy a dorogiak terve valósul meg, amikor közvetlenül a lefújás előtt egy kapu előtti kavarodást követően Könyves Norbert lőtt a jobb alsóba. A gólt követően elszabadultak az indulatok a kispadoknál, a két vezetőedző majdnem ölre ment egymással, végül az öltözőben tisztázták a nézeteltérést. A Dorog vereségével a 14. helyre esett vissza.

Fenyvesi László: – Két húsz év alatti, saját nevelésű, helyi játékossal a pályán is megszorongattuk a Diósgyőrt, de az utolsó percben egy nyilvánvaló kezezést követően elveszítettük a mérkőzést. Büszke vagyok a csapatom hozzáállására.

Kondás Elemér: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk. Örülök, hogy sikerült nyernünk, de nagyon meg kellett küzdenünk érte.

Labdarúgás, NB II., 31. forduló

DOROGI FC–DIÓSGYŐRI VTK

0-1 (0-1)

Dorog, 700 néző, vezette: Dolnegó B. (Rózsa D., Szabó D.).

DOROG: Tulipán – Nyíri, Dlusztus, Izing, Papp M. – Keresztes (Berkó, 56.) – Rácz (Nagyházi, 76.), Szerencsi, Barna (Pohner, 66.), Szedlár (Vígh, 76.) – Girsik (Oldal, 56.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

DIÓSGYŐR: Póser – Szatmári, Karan, Bárdos – Polgár, Jurek (Kocsis, 74.), Lucas, Oláh (Bertus, 74.), Bokros (Hornyák, 85.) – Eppel (Horváth Z., a szünetben), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gólszerző: Könyves (94.).

Hatpontos meccs várt a Tatabányára szerdán, hiszen a Nagykanizsa azonos pontszámmal, több győzelmének köszönhetően állt előtte a tabellán.

Az évszakok gyors váltakozása (téli hóesés vasárnap, nyári meleg szerdán) talán a kanizsaiakat zavarta meg jobban, bár az első játékrészben kiegyenlített mezőnymunka folyt a pályán. A szünet után az éppen Nagykanizsáról igazolt Szegleti Gergely a tizenhatoson kívülről lőtt el egy labdát, ami utat talált Borsi kapujába. Egy perccel később újra a sípjába fújt a játékvezető, ám ennek aligha örültek a hazai szurkolók, hiszen ez Székely Ervin kiállítását jelentette. Azonban fél órát emberhátrányban játsz­va is megőrizte előnyét a Tatabánya, amivel feljött a hetedik helyre.

NB III., Nyugati csoport, a 28. fordulóból elhalasztott mérkőzésen

Tatabányai SC–FC Nagykanizsa 1-0 (0-0)

Tatabánya, vezette: Gál P. (Deme R., Vad A.).

Tatabánya: Kunsági – Klausz, Kovács I., Krupánszki (Hoszpodár, 9.), Székely – Szegleti, Soltész, Letenyei, Katona – Gyürki (Farkas Z., 61.), Árvai (Kovács D. Sz., 93.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Nagykanizsa: Borsi – Kovalovszki, Pál, Török, Kovács (Kollár, 67.), Szabó, Lőrincz (Péntek, 67.), Varga (Simon, 46.), János, Major, Kószás. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Szegleti (60.).

Kiállítva: Székely (61., Tatabánya).