Kardos József, a szakosztály edzője ugyancsak fontosnak tartja, hogy a fiatal ökölvívók előtt legyen perspektíva. – Amikor mi fiatalok voltunk, számos példaképet láthattunk a ringben, és azért dolgozunk, hogy ez most is így legyen, a gyerekek példaképekkel edzhessenek, illetve ezáltal ők is komoly sikereket érhessenek el – mondta Kardos „Dudu”, aki kiemelte: – Egyre szebb eredményeket érnek el a versenyzőink, és ezt a klub vezetése is látja és meghálálja. Köszönettel tartozunk Sámuel Botond elnök úrnak, aki minden szavunkat meghallja. Jelenleg is egy komoly fejlesztés zajlik a teremben, ahová nagy szeretettel és tisztelettel fogadjuk Erdei „Madár” Zsolti barátunkat.