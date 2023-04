Podcast 51 perce

Benedek Tibor hiánya pótolhatatlan - megható vallomás A Nemzet aranyairól Tatabányán

A nemzet aranyai című filmet a tatabányai mozi is a műsorára tűzte, április 27-én pedig egy közönségtalálkozó keretein belül találkozni is lehetett a magyar vízilabdázás legendáival. Sportolók, rajongók, a TVSE fiatal játékosai és edzők töltötték meg a mozitermet. Az eseményen Kásás Tamás, Steinmetz Barnabás, Hosnyánszky Norbert és Märcz Tamás osztotta meg élményeit többek között a filmmel kapcsolatban, de kérdésekre is válaszoltak. A Kemma podcastben Zákonyi S. Tamással a film rendező-producerével és Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélgettünk.

Forrás: 24 Óra Fotó: Flajsz Péter

A nemzet aranyai a hazai vízilabda legendás csapatát mutatja be, akik 1997 és 2008 között megállíthatatlanok voltak. A film rendkívül jól bemutatja, hogy mennyit számít a csapatmunka, ahol minden csapattag egyenrangú. Hatalmas összhang van közöttük, amit az ellenfél is látott és a tehetségük mellett ez az, ami hozzájárult ahhoz, hogy tartsanak tőlük egy-egy összecsapás alkalmával. Az én fejemben ez nem egy dokumentumfilm, hanem egy történetmesélés, tehát olyan mint egy bármilyen másik fikciós film. Egy történet aminek szereplői vannak, mély és magasan ívelő pontokkal. − mondta el Zákonyi S. Tamás, a film rendező-producere, aki arról is beszélt, hogy a válogatott ikonikus csapatkapitánya, az elhunyt Benedek Tibor hiánya leírhatatlan, jelenléte pótolhatatlan.

A gyerekek körülzsongták a játékosokat, akik mindenkinek adtak autogramot és természetesen fotózkodni is lehetett velük. Tanácsokat is kaptak, mert bizony sokan voltak kíváncsiak arra, mi volt a titka annak, hogy ekkora sikereket értek el. Az egyéni tündöklést, az egyéni érdekeket félre kell tenni, mert nem az a lényeg, hogy ki lövi a gólokat, vagy ki tündököl a rivaldafényben. Ha a végén nyerünk, akkor mindenki nyer, ez a lényege a csapatsportágaknak. − mondta el Kásás Tamás. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

