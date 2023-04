A Komáromi Jókai Színház színművésze ugyanis Pozsonyban, a 12. Nap a hálóban (Slnko v sieti) filmes díjátadón, amelyet a szlovák Oscar-gálának is neveznek, két elismerést is átvehetett. A Fehér lovon fekete című filmben, amelyet Rastislav Boroš rendezett, a legjobb férfi mellékszereplőnek, valamint A Piargy című filmben legjobb férfi főszereplőnek járó díjat érdemelte ki. Ezzel filmtörténelmet is írt, mert a díj történetében sosem fordult elő olyan, hogy valaki egyszerre nyerje meg ezt a két elismerést. Ezt megelőzően, március 15-én a magyar államtól kapta meg a Jászai Mari-díjat.