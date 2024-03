Mint arról bizonyára ti is tudtok, 16 óra óta nem működik a Facebook, ugyanis a felhasználók többségét kidobta a közösségi oldal weboldala és az alkalmazás egyaránt. Ezt követően a felhasználók nem tudnak visszalépni az oldalra. Az oldal a jelszó-változtatást követően sem működött (vagy csak nagyon rövid időre) - olvasható az Origo.hu oldalán.

A Facebook mellett a Messenger, valamint az Instagram sem működött

Azóta már sokan vissza tudtak jelentkezni, de a legtöbben még mindig csak mobiltelefonjukon érik el a Facebook és a hozzá tartozó Messenger alkalmazásokat. Most felsorolunk nektek néhány alternatívát, amelyet használhatunk a csevegésre akkor is, ha leáll a Facebook.

Facebook és Messenger nélkül is van élet

A Facebook mellett számos olyan applikáció létezik, amelyen folytathatjuk a barátokkal, ismerősökkel vagy a családdal a csevegést. Talán az egyik legismertebb ezek közül az imessage, ugyanakkor ezen alkalmazást csak azok tudják alkalmazni, akiknek Apple termékük van. Az appok közül nagy népszerűségnek örvend még a Twitter is, valamint a TikTok is, amelyeken szintén cseveghetünk. De ilyen még a WhatsApp, valamint a Viber és a Skype is.

Nem ez volt az első, nagyméretű leállás

A Facebook legnagyobb leállása 2021-ben volt, akkor hat órán keresztül nem működött a közösségi oldal.