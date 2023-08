− A hajócsavarok a géptérből, közvetlenül rendben vezérelhetők, azonban a kapitányi székből, joystick-kal már nem, a hiba feltárásán és javításán jelenleg is dolgoznak a kompot üzemeltető és gyártó cég szakemberei. Pontos időpontot egyelőre nem tudunk megadni, hogy mikorra fejeződhetnek be a szükséges javítási munkák és nem is merünk előzetes tájékoztatást adni, mert az elmúlt hetek empirikus tapasztalatai azt mutatják, hogy bármit kommunikálunk előre, a komp vagy valamilyen külső körülmény 100 százalék, hogy felülírja. Tehát babonából egy székely viccet alapul véve fogunk tájékoztatást adni: „szólunk, ha lesz változás” − írták kicsit humorosabbra véve a figurát, majd rögtön hozzátették:

Természetesen nem szeretnénk elviccelni a helyzetet, csak kicsit oldani a feszültségét a felhasználói oldalon.

A Közút kommunikációs osztály azt is kiemelte, hogy szerencsére a települések a korábbi útvonalakon továbbra is elérhetőek, de maga a hajó egy komplex műszaki berendezés, számtalan alkatrésszel, elektronikával. Mint minden eszköz, gép, berendezés ez is elromolhat, javításra, karbantartásra szorulhat.

− Az üzemeltető és építő cég is mindent megtesz annak érdekében, hogy a mostani hibát elhárítsák és a jövőben folyamatosan teljesíthesse szolgálatát az új dunai komp − zárták közleményüket.

Mint arról reggel beszámoltunk reggel újra „A komp nem üzemel” táblával találtuk szembe magunkat a kikötőben. Ezt követően kérdeztük meg a közútkezelőt, hogy mi történt.

A komp kálváriáját a Kemma.hu végigkövette, és az valóban tele van a közútkezelő által is említett váratlan fordulatokkal. Először augusztus 16-án számoltunk be arról, hogy leáll a kompközlekedés, mert műszaki hiba miatt a Neszmély az Óbudai hajógyárban van vizsgálaton. Akkor a Közúttól kapott válaszok alapján, nem tudtuk biztosan ígérni, hogy zavartalan marad a kompközlekedés.