– Múlt héten a Neszmély nevű kompot műszaki meghibásodás miatt szervízbe kellett szállítani, akkor soron kívül helyettesítő kompot, a Csanádot állítottuk szolgálatba. Utóbbi komp augusztus 12-e óta folyamatosan, menetrend szerint járt – közölték, majd azt is hozzátették:

A komp a mai naptól az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó feladatokat lát el, így úton van Budapestre. A korábbi tervek szerint a hétvégére a Neszmély javítása is befejeződött volna, de előre nem látható okok miatt várhatóan csak jövő hét második felére fog újra üzemben lenni.

A Közút arra is felhívta a figyelmet, hogy a komp szolgáltatás ideiglenes szüneteléséről a helyszínen és az utinform.hu oldalunkon is tájékoztatták az érdeklődőket, illetve az Útinform szolgálat az országos rádiós együttműködéseit is felhasználva adott erről információkat a nap folyamán.

– A közlekedők türelmét és megértését kérjük a helyreállítási munkákig, ezt a közlekedők biztonsága és a hosszú távú, folyamatos üzemeltetés érdekében végeztetjük el. A komp újra indulásáról érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk telefonon vagy az utinform.hu oldalon, ahol minden vármegyei és országos diszpécserszolgálatunk elérhetőségei is megtalálhatóak – írták a válaszukban.